الوزراء يستعرض أهم فرص توطين صناعة ألواح الطاقة الشمسية بمصر
موعد انطلاق بطولة الدوري المصري للموسم الجديد
نظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة .. بعد قليل
من قلب الصعيد .. تفاصيل استئصال مثانة وتركيب أخرى صناعية لمريض يبلغ من العمر 68 عاماً
حكايات في العمليات.. استئصال ورم ليفي لسيدة ثلاثينية مع الحفاظ على الرحم والمبيضين|تفاصيل
أرقام البرازيل خوان ألفينا بعد انضمامه للزمالك رسميا
أبرز مباريات اليوم الخميس 7-8-2025 والقنوات الناقلة
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يطلق النسخة الأولى من قسم «CAIRO’S XR» للوسائط الجديدة
17 أغسطس..بدء تسليم 114 قطعة أرض مقابر بمدينة القاهرة الجديدة
حالة الطقس اليوم في مصر .. الصغرى بالقاهرة 25 درجة
6 شهداء في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين بخان يونس
خلل تقني يتسبب في شلل حركة الطيران بعدة مطارات أمريكية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام مودرن سبورت في بداية الدوري

ياسمين تيسير

يخوض فريق الأهلى مرانه الرئيسى اليوم، استعدادا لمواجهة مودرن سبورت بعد غد فى الجولة الأولى من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وسيكون مران اليوم هو الفيصل فى اختيار التشكيل الذى سيخوض به المباراة، ويفقد الفريق جهود مروان عطية وأحمد نبيل كوكا للإصابة.

واستقر خوسيه ريبيرو المدير الفنى على إجراء تعديل نوعى على التشكيل وذلك بناء على رأى جهازه المعاون، ليكون التشكيل الأقرب لبدء المباراة هو محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأمامه محمد هانى وياسين مرعى وياسر إبراهيم ومحمد شكرى وديانج ومحمد على بن رمضان ومحمد مجدى افشة وأحمد مصطفى زيزو وتريزيجيه ومحمد شريف.

الاهلي مودرن سبورت الدوري

التوقيت الصيفي

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً يوم خميس.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

تنسيق الجامعات 2025

الحاسبات 83.2% والطب البيطري 84.9% والعلوم 81.2%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

صورة أرشيفية

ميكانيكي يطعن زوجته ويلقي بنفسه وابنته الرضيعة من الطابق الخامس بالغربية

تنسيق الجامعات 2025

كليات تقبل من 55% لطلاب تنسيق الجامعات 2025

ام خالد

أم خالد .. صدى البلد يكشف حقيقة القبض على البلوجر الشهيرة بالإسكندرية

عقود معفية من قانون الإيجار القديم

عقود معفية من قانون الإيجار القديم.. هل أنت منهم؟

الذهب

عيار 21 يتراجع 400 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

ارشيفية

ممنوع تناوله نهائياً.. تحذير من تشغيلة لأشهر دواء كحة للأطفال

اللوكيميا

الصحة تكشف تفاصيل تفعيل بروتوكول بحثي لعلاج مرضى اللوكيميا

نائبة وزيرة التضامن

التضامن : دعم خدمات الطفولة المبكرة لأبناء العاملين بالسكة الحديد

بالصور

بعد نقله للمستشفى .. أعراض وأسباب مرض محمد منير

محمد منير

خطيرة على معدة فارغة.. هل شرب القهوة على الريق يسبب السكري؟

اضرار القهوة على معدة فارغة

ساندى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ساندى

تركيبة بسيطة لكن قوية.. فوائد بذور الشيا وطريقة تحضيرها

فوائد بذور الشيا و طريقة تحضيرها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

