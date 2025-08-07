تشكيل الأهلي المتوقع أمام مودرن سبورت في بداية الدوري

يخوض فريق الأهلى مرانه الرئيسى اليوم، استعدادا لمواجهة مودرن سبورت بعد غد فى الجولة الأولى من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وسيكون مران اليوم هو الفيصل فى اختيار التشكيل الذى سيخوض به المباراة، ويفقد الفريق جهود مروان عطية وأحمد نبيل كوكا للإصابة.

واستقر خوسيه ريبيرو المدير الفنى على إجراء تعديل نوعى على التشكيل وذلك بناء على رأى جهازه المعاون، ليكون التشكيل الأقرب لبدء المباراة هو محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأمامه محمد هانى وياسين مرعى وياسر إبراهيم ومحمد شكرى وديانج ومحمد على بن رمضان ومحمد مجدى افشة وأحمد مصطفى زيزو وتريزيجيه ومحمد شريف.