صفقات محدودة في بيراميدز قبل انطلاق الدوري المصري

أنهى بيراميدز موسم الانتقالات الصيفية بتعاقدات ضئيلة وعكس المتوقع لبطل قارة أفريقيا قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.
ويشهد نادي بيراميدز منافسات مختلفه من نوعها بعد تحقيق لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي.
صفقات بيراميدز
ويترقب الجمهور مشاركة السماوي في بطولة الإنتر كونتينتال مع أبطال القارات بجانب السوبر الإفريقي والسوبر المصري.
وأعلن بيراميدز التعاقد مع البرازيلي إيفرتون دا سيلفا قادما من نادي بانيك أوسترافا التشيكي ليكون صفقة الفريق الوحيدة خلال الميركاتو الصيفي.
وحسب مصادر مطلعة فإن نادي بيراميدز حسم صفقتين في الساعات الأخيرة قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.
وتعاقد بيراميدز مع محمود جاد حارس المصري البورسعيدي ومصطفى زيكو مهاجم زد ويتبقى الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القادمة