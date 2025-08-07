صفقات جديدة وراحلون بالجملة.. قائمة الأهلي النهائية في الموسم الجديد بعد غلق باب القيد

انتهت فترة الانتقالات الصيفية بالدوري المصري، بعدما أعلن اتحاد الكرة المصري إغلاق القيد لفترة الانتقالات الصيفية في منتصف ليلة أمس، الأربعاء، استعداداً لانطلاق مسابقة الدوري غدا، الجمعة.

وشهد النادي الأهلي تطورات كثيرة على مدار سوق الانتقالات الصيفية باستقدام عدد كبير من اللاعبين الجدد ورحيل عدد آخر خلال الفترة الماضية.



قائمة الأهلي النهائية

وبعد غلق القيد، باتت قائمة الأهلي تضم 27 لاعبا وهم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد سيحا ومحمد هاني وعمر كمال عبد الواحد وكريم فؤاد ومحمد شكري وأحمد كوكا وياسر إبراهيم ومصطفى العش وأشرف داري وأحمد رمضان بيكهام وياسين مرعي وأليو ديانج ومروان عطية ومحمد علي بن رمضان ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وأحمد رضا وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي وأحمد مصطفى زيزو ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد عبدالقادر ومحمد شريف وجينيك جارديشار.

وتم قيد حازم جمال ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم في صفوف الناشئين طبقا للمرحلة السنة الخاصة بهم.

ورحل 3 لاعبين عن الأهلي في اليوم الأخير، وهم رضا سليم على سبيل الإعارة للجيش الملكي المغربي، ومصطفى البدري بشكل نهائي لبتروجت، وإعارة مصطفى مخلوف لمودرن سبورت.

موعد انطلاق الدوري

تنطلق غداً، الجمعة، منافسات الموسم الجديد للدوري المصري 2025-2026، والذي يقام بمشاركة 21 فريقاً بعد إلغاء الهبوط في الموسم الماضي.

ويقام الدوري على مرحلتين، حيث تلعب الأندية في الدور الأول بالنظام الطبيعي، بينما يتم تقسيم الفرق على مرحلتين في الدور الثاني، حيث تضم المجموعة الأولى 7 أندية لتحديد البطل، بينما تضم الثانية 14 فريقاً لتحديد الأندية الأربعة الهابطة.

الأهلي يفتتح مشواره أمام مودرن سبورت

يخوض الأهلي مواجهة قوية بقيادة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو أمام مودرن سبورت الذي يقوده المدرب مجدي عبد العاطي.

الأهلي دعم صفوفه بصفقات مميزة على رأسها أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيجيه" ومحمد علي بن رمضان، بينما يغيب عن صفوفه إمام عاشور ومروان عطية للإصابة مع الشكوك حول لحاق أشرف بن شرقي باللقاء.

ويعتمد ريبيرو على أبرز أوراقه تريزيجيه وزيزو وجراديشار إضافة إلى محمد شريف وبن رمضان.

ونجح مودرن في تدعيم صفوفه بضم الحارس محمد أبو جبل والمهاجم محمود ممدوح والجزائري آدم رجم من أجل مفاجأة الأهلي.