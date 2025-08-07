قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عودة منخفض الهند الموسمي| موعد الموجة الحارة الجديدة.. والأرصاد تحذر
الليلة.. يد الفراعنة على موعد مع البحرين في كأس العالم للناشئين
الوزراء يستعرض أهم فرص توطين صناعة ألواح الطاقة الشمسية بمصر
موعد انطلاق بطولة الدوري المصري للموسم الجديد
نظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة .. بعد قليل
من قلب الصعيد .. تفاصيل استئصال مثانة وتركيب أخرى صناعية لمريض يبلغ من العمر 68 عاماً
حكايات في العمليات.. استئصال ورم ليفي لسيدة ثلاثينية مع الحفاظ على الرحم والمبيضين|تفاصيل
أرقام البرازيل خوان ألفينا بعد انضمامه للزمالك رسميا
أبرز مباريات اليوم الخميس 7-8-2025 والقنوات الناقلة
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يطلق النسخة الأولى من قسم «CAIRO’S XR» للوسائط الجديدة
17 أغسطس..بدء تسليم 114 قطعة أرض مقابر بمدينة القاهرة الجديدة
حالة الطقس اليوم في مصر .. الصغرى بالقاهرة 25 درجة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صفقات جديدة وراحلون بالجملة.. قائمة الأهلي النهائية في الموسم الجديد بعد غلق باب القيد

الأهلي
الأهلي
محمد سمير

انتهت فترة الانتقالات الصيفية بالدوري المصري، بعدما أعلن اتحاد الكرة المصري إغلاق القيد لفترة الانتقالات الصيفية في منتصف ليلة أمس، الأربعاء، استعداداً لانطلاق مسابقة الدوري غدا، الجمعة.

وشهد النادي الأهلي تطورات كثيرة على مدار سوق الانتقالات الصيفية باستقدام عدد كبير من اللاعبين الجدد ورحيل عدد آخر خلال الفترة الماضية.


قائمة الأهلي النهائية

وبعد غلق القيد، باتت قائمة الأهلي تضم 27 لاعبا وهم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد سيحا ومحمد هاني وعمر كمال عبد الواحد وكريم فؤاد ومحمد شكري وأحمد كوكا وياسر إبراهيم ومصطفى العش وأشرف داري وأحمد رمضان بيكهام وياسين مرعي وأليو ديانج ومروان عطية ومحمد علي بن رمضان ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وأحمد رضا وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي وأحمد مصطفى زيزو ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد عبدالقادر ومحمد شريف وجينيك جارديشار.

وتم قيد حازم جمال ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم في صفوف الناشئين طبقا للمرحلة السنة الخاصة بهم.

ورحل 3 لاعبين عن الأهلي في اليوم الأخير، وهم رضا سليم على سبيل الإعارة للجيش الملكي المغربي، ومصطفى البدري بشكل نهائي لبتروجت، وإعارة مصطفى مخلوف لمودرن سبورت.

موعد انطلاق الدوري

تنطلق غداً، الجمعة، منافسات الموسم الجديد للدوري المصري 2025-2026، والذي يقام بمشاركة 21 فريقاً بعد إلغاء الهبوط في الموسم الماضي.

ويقام الدوري على مرحلتين، حيث تلعب الأندية في الدور الأول بالنظام الطبيعي، بينما يتم تقسيم الفرق على مرحلتين في الدور الثاني، حيث تضم المجموعة الأولى 7 أندية لتحديد البطل، بينما تضم الثانية 14 فريقاً لتحديد الأندية الأربعة الهابطة.

الأهلي يفتتح مشواره أمام مودرن سبورت

يخوض الأهلي مواجهة قوية بقيادة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو أمام مودرن سبورت الذي يقوده المدرب مجدي عبد العاطي.

الأهلي دعم صفوفه بصفقات مميزة على رأسها أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيجيه" ومحمد علي بن رمضان، بينما يغيب عن صفوفه إمام عاشور ومروان عطية للإصابة مع الشكوك حول لحاق أشرف بن شرقي باللقاء.
ويعتمد ريبيرو على أبرز أوراقه تريزيجيه وزيزو وجراديشار إضافة إلى محمد شريف وبن رمضان.

ونجح مودرن في تدعيم صفوفه بضم الحارس محمد أبو جبل والمهاجم محمود ممدوح والجزائري آدم رجم من أجل مفاجأة الأهلي.

الأهلي لدوري المصري فترة الانتقالات الصيفية بالدوري المصري اتحاد الكرة قائمة الأهلي انطلاق الدوري الانتقالات الصيفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً يوم خميس.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

تنسيق الجامعات 2025

الحاسبات 83.2% والطب البيطري 84.9% والعلوم 81.2%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

صورة أرشيفية

ميكانيكي يطعن زوجته ويلقي بنفسه وابنته الرضيعة من الطابق الخامس بالغربية

تنسيق الجامعات 2025

كليات تقبل من 55% لطلاب تنسيق الجامعات 2025

ام خالد

أم خالد .. صدى البلد يكشف حقيقة القبض على البلوجر الشهيرة بالإسكندرية

عقود معفية من قانون الإيجار القديم

عقود معفية من قانون الإيجار القديم.. هل أنت منهم؟

الذهب

عيار 21 يتراجع 400 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

بوتين وترامب

البرلمان الروسي: التحضيرات لقمة بوتين وترامب بدأت بالفعل

المستشار محمد الحمصاني

الحكومة تكشف سر اختيار موعد افتتاح المتحف الكبير

عائلات المحتجزين بغزة

عائلات الأسرى بغزة: 80% من الجمهور يؤيدون اتفاقا يعيد المحتجزين وينهي الحرب

بالصور

بعد نقله للمستشفى .. أعراض وأسباب مرض محمد منير

محمد منير
محمد منير
محمد منير

خطيرة على معدة فارغة.. هل شرب القهوة على الريق يسبب السكري؟

اضرار القهوة على معدة فارغة
اضرار القهوة على معدة فارغة
اضرار القهوة على معدة فارغة

ساندى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ساندى
ساندى
ساندى

تركيبة بسيطة لكن قوية.. فوائد بذور الشيا وطريقة تحضيرها

فوائد بذور الشيا و طريقة تحضيرها
فوائد بذور الشيا و طريقة تحضيرها
فوائد بذور الشيا و طريقة تحضيرها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد