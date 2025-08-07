بعد وفاته في حادث.. المنوفية تستعد لتشييع جثمان رئيس مباحث الشهداء في قريته

يستعد أهالي قرية طه شبرا بمركز قويسنا في محافظة المنوفية لتشييع جثمان الرائد أحمد حافظ، رئيس مباحث الشهداء.

يأتي ذلك عقب وفاته في حادث على طريق كفر داود السادات، وتم نقله لمستشفي السادات التي أعلنت وفاته متأثرا بإصابته في الحادث.

وتسود حالة من الحزن بين أبناء محافظة المنوفية، حيث كان الراحل يتسم بالأخلاق الطيبة والسمعة الطيبة بين جميع أبناء المحافظة.

يذكر أن الرائد أحمد حافظ تم تعيينه رئيسا لمباحث الشهداء في الحركة الأخيرة لوزارة الداخلية منذ أيام.

فيما انتشرت عبارات النعي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” لنعي الراحل بكلمات مؤثرة، حيث كانت وفاته صدمة للجميع من أبناء محافظة المنوفية وسط دعوات له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.