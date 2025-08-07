الأهلي يخوض مرانه الرئيسي استعداداً لمودرن سبورت

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة مودرن سبورت المقرر لها يوم السبت المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز موسم ٢٠٢٥/٢٠٢٦.



خاض لاعبو الفريق تدريبات في صالة الجيم قبل انطلاق المران ضمن البرنامج الذي حدده الجهاز الفني، ثم أدى اللاعبون الجوانب الخططية في تدريبات الكرة.



وحرص خوسيه ريبييرو المدير الفني على الحديث مع اللاعبين في البرنامج التدريبي وكافة الأمور الفنية التي يرغب في تنفيذها خلال الجزء المخصص لتدريبات الكرة.



وكان الأهلي قد استعد للموسم الجديد بإقامة معسكر إعداد في تونس واستأنفه بالتدريبات على ملعب التتش.



كما خاض الفريق عدة مباريات ودية خلال فترة الإعداد اختتمها بمواجهتي منتخب الشباب وبتروجت على استاد السلام.