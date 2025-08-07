الإمارات.. بوتين يكشف مكان القمة الروسية الأمريكية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،أن روسيا لديها العديد من الأصدقاء المستعدين للمساعدة في تنظيم لقاء بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا الي ان الجميع أبدي اهتمامًا بالقمة الروسية الأمريكية.

واشار الرئيس الروسي في تصريحات له ، أن اللقاء مع نظيره الأوكراني زيلينسكي ممكن ، مشددا علي ضرورة تهيئة الظروف لذلك.

كما اقترح الرئيس الروسي “ بوتين ” دولة الإمارات العربية المتحدة كأحد المواقع المناسبة تماما لعقد لقاء يجمعه مع الرئيس الأمريكي ترامب.

وفي السياق ذاته ، قال رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف : هناك حوار مهم للغاية مع الولايات المتحدة في مجالات مختلفة لكن العديد من معارضي روسيا يحاولون تعطيله وتضليل القيادة الأمريكية.

وبيًن أن اللقاء المرتقب بين بوتين وترامب سيساعد على استمرار الحوار بين روسيا والولايات المتحدة بشكل أكثر نشاطًا.