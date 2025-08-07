محدش يقولي انت مالك.. الغندور يثير الجدل بشأن صفقة الزمالك الجديد

أثار الاعلامي خالد الغندور الجدل بشأن قيمة صفقة الزمالك الجديدة للاعب البرازيلي خوان ألفينا.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: سألت مسئول في الزمالك عن سعر اللاعب البرازيلي ويا ترى هل فيه خبر رسمي من النادي او من الموقع الرسمي او من جون ادوارد طلع ان سعر اللاعب 600.

وتابع : و يا تري دي جات منين وأنا اطالب الزمالك بإعلان سعر شراء اللاعب البرازيلي وأتمنى ان ما يطلعش اعلامي يقول انت مالك. انت مال سعادتك.

وأعلن نادي الزمالك بشكل رسمي التعاقد مع البرازيلي خوان ألفينا في صفقة مميزة قبل غلق باب القيد في الانتقالات الصيفية.

وجاء التعاقد مع خوان ألفينا لدعم خط الهجوم في الزمالك وخصوصا الجناح الأيمن بعد رحيل أحمد سيد زيزو عن الفريق.

ولعب خوان ألفينا مع نادي أوليكساندريا الأوكراني 42 مباراة سجل 9 أهداف وصنع مثلها ليصل عدد مساهماته التهديفية لـ 18 مساهمة.

وتصل القيمة التسويقية للاعب خوان ألفينا لنحو 1.5 مليون يورو.

وتأخرت الصفقة حتى اللحظات الأخيرة من الميركاتو الصيفي بسبب تعثر خروج أحمد الجفالي للإعارة حتى نجح الزمالك في حسم الصفقة لـ نادي أبها السعودي بشكل مجاني على سبيل الإعارة.