باسل عادل: مشاركة المصريين بانتخابات الشيوخ مقبولة.. ونتطلع لإقبال أكبر في النواب

قال الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، إن مشاركة المواطنين في انتخابات مجلس الشيوخ كانت مقبولة إلى حد كبير، معربًا عن أمله في أن تشهد انتخابات مجلس النواب المقبلة زيادة ملحوظة في نسب المشاركة، بما يعكس وعي المواطنين بأهمية دورهم في العملية السياسية.

وأكد “عادل” أن الفترة الراهنة تتطلب وعيًا وطنيًا حقيقيًا لما يدور من تطورات داخلية وخارجية، مشددًا على أن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية تمثل ركيزة أساسية لدعم الدولة ومؤسساتها، والحفاظ على استقرار الوطن.

وأشار رئيس حزب الوعي إلى أن الحزب دفع بـخمسة مرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ، وقد أسفرت النتائج الأولية عن تأهل أحد مرشحي الحزب إلى جولة الإعادة بمحافظة بني سويف، مؤكدًا أن الحزب سيواصل دعمه الكامل لمرشحيه واستعداده للاستحقاقات القادمة.

وأضاف أن الحزب مستمر في نشر الوعي السياسي بين المواطنين، وتشجيعهم على ممارسة دورهم الدستوري في اختيار ممثليهم، داعيًا كافة القوى الوطنية إلى العمل المشترك من أجل تعزيز المشاركة السياسية في هذه المرحلة المهمة.