دعاء الرزق الذي لا يرد .. ردده ليلة الجمعة
تحطم طائرة إسعاف في ضواحي نيروبي يودي بحياة 6 أشخاص ويثير حالة من الهلع
رسميا.. الزمالك يعلن تعيين عبد الرحمن إسماعيل مديرًا للتعاقدات
إشادة عالمية بمستوى منتخب مصر لكرة السلة على الكراسى فى بطولة العالم 3×3
خبير عسكري: ثورة 30 يونيو مثلت لحظة إنقاذ حاسمة لمشروع التنمية في مصر
الطب 74% والعلاج الطبيعي 72%.. تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025
الكابينيت الإسرائيلي يبحث مستقبل غزة وسط إعلان نتنياهو نية السيطرة دون الإدارة
وزير العمل: نستهدف نقل عمال الديليفري للقطاع الرسمي
مصطفى بكري: مصر عمود الخيمة للأمن العربي.. ونواجه الآن مرحلة خطيرة
محمد صلاح يتصدر المشهد.. "فرانس فوتبول" تعلن قائمة المرشحين لأفضل لاعب في العالم 2025
حماس ترد على نتنياهو: غزة عصية على الاحتلال والتصعيد سيكون مكلفًا
فن وثقافة

منشور من تامر عاشور يخص قرار تركي آل الشيخ باعتماد موسم الرياض على فنانين سعوديين

تامر عاشور
تامر عاشور
يمنى عبد الظاهر

علق النجم تامر عاشور، على قرار المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بالاعتماد على الفنانين السعوديين والخليجيين، خلال موسم الرياض المقبل.


 


 

وكتب عاشور عبر "x": "هقول كلمة حق بعيدا عن أي نزاعات، وهبدأ كلامي في حب الشعب السعودي اللي بينّا صداقات وعشرة ومحبة تدوم بُناء على حبهم لينا كفنانين مصريين وموسيقيين وعازفين، الفنانين والموسيقيين عارفين قَدر التعامل والذوق والكرم من أهلنا في السعودية عامل إزاي، قرار اعتماد الموسم على الكوادر السعودية ده شيء إحنا لازم ندعمه كفنانيين عرَب عموما". 

وأضاف: "يخليني أنا شخصيا أزور الرياض وأسمع واستمتع إخواتنا عاملين إيه بمنتهى الحب ليهم والتقدير، موسم الرياض موسم كبير من ضمن فاعليات كتير في المملكة، يعني هتشوفونا في كل حتة عادي وعلى قلبكم برضه موسم الرياض، أنا من أول الناس اللي غنيت فيه من أول المطاعم ،ولا أخجل إني أقول كده لحد أكبر مسرح في الموسم وأكبر مسارح المملكة لحد ما وصلت لقلوب كل الشعب السعودي". 

وتابع: "بفضل الله ثم فضل الشعب السعودي ثم صديقي وحبيبي اجدع واحد في الدنيا، شكرا على كل شيء قدمته لينا، وإذا كان في ردود أفعال مش قد كده فا من عشمنا والإخوات بتتخانق، وأنا أعلم جيدا قد ايه أنت تحب مصر، وأهلها وفنانينها وعازفينها واحد واحد".

 وكان قد أعلن تركي آل الشيخ أن المملكة ستعتمد على الفنانين السعوديين والخليجيين خلال موسم الرياض، مع بعض التطعيمات من مسرحيات سورية وعالمية. 

وكتب في منشور له على صفحته على فيسبوك: “إن شاء الله في موسم الرياض القادم اعتماد كامل تقريبًا على العازفين والموسيقيين السعوديين والخليجيين في الحفلات الغنائية، مع اعتماد شبه كامل على المسرحيات السعودية والخليجية مع بعض التطعيم بمسرحيات سورية وعالمية”.

شاكر محظور

قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن في مصر

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

الإيجار القديم

إسكان النواب: لن يطرد ساكن بالإيجار أبدا في عهد الرئيس السيسي

المولد النبوي 2025

متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

عداد الكهرباء القديم

في هذه الحالة.. رفع عداد الكهرباء القديم وتركيب "أبو كارت"

بحيرة طبريا

اللون الأحمر يكسو المياه وتكهنات بـ علامات الساعة.. ماذا يحدث فى بحيرة طبريا؟

الدكتورة نفين فاروق

نفين فاروق وكيلا للفنون التطبيقية بجامعة بنها لشئون خدمة المجتمع

جانب من الحدث

بحث الخطوات التنفيذية لإنشاء مدرسة التعدين التطبيقية بالوادي الجديد

وكيل وزارة الصحة بالشرقية

وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمة الطبية بمستشفى الصدر بالزقازيق .. صور

بالصور

10 عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر ذكاءً.. أحرص على إتباعها

نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس

فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم

مش هتشتريها تاني.. طريقة سهلة لتحضير البابريكا المدخنة في المنزل

أم عمر

من بائعة فاكهة بسيطة لـ مشاهير تيك توك.. حكاية أم عمر المعروفة بفراولة

روبي

ثانيتين .. روبي تطرح أحدث أغانيها

سوزي ومونلي

شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف

لقاء سويدان

حفل يقتصر على المقربين .. لقاء سويدان تكشف عن تفاصيل زواجها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

