منشور من تامر عاشور يخص قرار تركي آل الشيخ باعتماد موسم الرياض على فنانين سعوديين

علق النجم تامر عاشور، على قرار المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بالاعتماد على الفنانين السعوديين والخليجيين، خلال موسم الرياض المقبل.









وكتب عاشور عبر "x": "هقول كلمة حق بعيدا عن أي نزاعات، وهبدأ كلامي في حب الشعب السعودي اللي بينّا صداقات وعشرة ومحبة تدوم بُناء على حبهم لينا كفنانين مصريين وموسيقيين وعازفين، الفنانين والموسيقيين عارفين قَدر التعامل والذوق والكرم من أهلنا في السعودية عامل إزاي، قرار اعتماد الموسم على الكوادر السعودية ده شيء إحنا لازم ندعمه كفنانيين عرَب عموما".

وأضاف: "يخليني أنا شخصيا أزور الرياض وأسمع واستمتع إخواتنا عاملين إيه بمنتهى الحب ليهم والتقدير، موسم الرياض موسم كبير من ضمن فاعليات كتير في المملكة، يعني هتشوفونا في كل حتة عادي وعلى قلبكم برضه موسم الرياض، أنا من أول الناس اللي غنيت فيه من أول المطاعم ،ولا أخجل إني أقول كده لحد أكبر مسرح في الموسم وأكبر مسارح المملكة لحد ما وصلت لقلوب كل الشعب السعودي".

وتابع: "بفضل الله ثم فضل الشعب السعودي ثم صديقي وحبيبي اجدع واحد في الدنيا، شكرا على كل شيء قدمته لينا، وإذا كان في ردود أفعال مش قد كده فا من عشمنا والإخوات بتتخانق، وأنا أعلم جيدا قد ايه أنت تحب مصر، وأهلها وفنانينها وعازفينها واحد واحد".

وكان قد أعلن تركي آل الشيخ أن المملكة ستعتمد على الفنانين السعوديين والخليجيين خلال موسم الرياض، مع بعض التطعيمات من مسرحيات سورية وعالمية.

وكتب في منشور له على صفحته على فيسبوك: “إن شاء الله في موسم الرياض القادم اعتماد كامل تقريبًا على العازفين والموسيقيين السعوديين والخليجيين في الحفلات الغنائية، مع اعتماد شبه كامل على المسرحيات السعودية والخليجية مع بعض التطعيم بمسرحيات سورية وعالمية”.