تصعيد متعدد الجبهات .. إسرائيل تعترض مسيّرة حوثية وتشن غارات عنيفة شرق غزة
آية بعد صلاة العصر يوم الجمعة.. رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب
ألمانيا تعيد رسم خريطة اللجوء.. مباحثات مع رواندا وترحيلات مشددة على الحدود
موسكو: تزايد طلبات اللجوء السياسي من أسرى أوكرانيين يرفضون العودة لبلادهم
إسرائيل تهدد بقطع التعاون الأمني مع بريطانيا حال الاعتراف بـ فلسطين
مصطفى بكري يوجه نداء لوزارة الداخلية عن منشور مزيف.. ووزير العمل: تحرير العقد مهم لضمان الأجر العادل والتأمين الطبي والاجتماعي| أخبار التوك شو
ألمانيا .. تأسيس مجلسًا وطنيًا للأمن وتوسيع صلاحيات المستشارية
محمد صلاح السبب في صفقة مانشستر يونايتد الجديدة
السرعة الزائدة تتسبب في مصرع شاب وإصابة آخر أعلى دائري الهرم
شكرا.. أصالة نصري تبدأ حفل مهرجان العلمين الجديدة بوصلة طربية
ضبط 13 طن لحوم ودواجن فاسدة في حملة لمراقبة الأسواق بالجيزة .. صور
أخبار البلد

نشرت إيحاءات مخلة.. اعترافات «موكا موكا» بعد حبسها
إسلام دياب

أقرت صانعة المحتوى الشهيرة بـ«موكا موكا» أمام جهات التحقيق بأنها اعتادت نشر فيديوهات خادشة للحياء على منصات التواصل، بهدف جذب أكبر عدد من المتابعين وتحقيق أرباح طائلة من المشاهدات والإعلانات.

وأكدت أنها لجأت إلى إثارة الجدل بحثًا عن الشهرة والمال، وأضافت أنها كانت تعلم بأن ما تبثه من ألفاظ وإيحاءات يتعارض مع قيم المجتمع المصري، لكنها لم تكن تتوقع أن يتم ضبطها.

من جانبها، قررت جهات التحقيق حبس البلوجر موكا موكا الشهيرة على منصة التيك توك بسبب قيامها بنشر فيديوهات تتضمن ألفاظا خادشة.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على البلوجر موكا موكا الشهيرة على منصة التيك توك بسبب قيامها بنشر فيديوهات تتضمن ألفاظا خادشة.

جاء ذلك بعد ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظ إباحية خارجة تتنافى مع قيم المجتمع.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة، وتبين أنها مقيمة بالجيزة، لها معلومات جنائية، وبحوزتها كمية من مخدرى “الحشيش – البودر”. 

وبمواجهتها، اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى وتحقيق أرباح مالية وحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

