قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
واشنطن تُطلع الأوروبيين على فحوى لقاء بوتين وويتكوف وسط تحركات لعقد قمة مع ترامب
10 تسبيحات تجعل المستحيل سهلًا والدعاء مستجابًا.. أوصى بها النبي
تشييع جنازة سيدة وطفلها انهار عليهما سقف منزلهما في البراجيل .. صور
رشوان توفيق يذرف الدموع على الهواء.. حكايات لا تنسى عن والدته
سفير السودان بالقاهرة: زيارة رئيس الوزراء تؤكد الشراكة الاستراتيجية مع مصر
الخطيب يكرم رجال وسيدات التنس بالأهلي بعد الفوز بالدوري .. صور
مصر تُعيد الروح لغزة .. والأسواق تحتفل بانهيار الأسعار
مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي جنوب المنيا
قائمة نادي بيراميدز لمواجهة وادي دجلة بالجولة الأولي بالدوري
اللي خايف ميجيش.. خالد الغندور يوجع رسالة غامضة قبل بدء الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

التحقيق في إشعال سيدة وابنتها في باب شقة جارهما بالطالبية

المتهمة وابنتها
المتهمة وابنتها
ندى سويفى

تباشر النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها مع ربة منزل وابنتها بتهمة اشعال النيران في باب شقة جارهما بسبب خلافات بينهم.

طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة واستدعاء الشاكي لسماع اقواله.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي تضمن إدعاء القائم بالنشر قيام جارته ووالدتها بإضرام النيران بباب شقته وإكتفاء رجال الشرطة بالجيزة بتحرير محضر بالسب وإحداث تلفيات.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 21/5/2025 تبلغ لقسم شرطة الطالبية بالجيزة من القائم بالنشر مهندس مقيم بدائرة القسم بتضرره من جارته ووالدتها لقيامهن بالتعدي عليه بالسب والشتم بسبب خلافات حول الجيرة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبتاريخ 29/7/2025 قاما بإشعال النيران في باب الشقة محل سكنه فتقدم بشكوى للنيابة العامة بذات المضمون، دون تحرير محضر بالواقعة بالقسم.

وتم ضبط المشكو في حقهن ربة منزل، ونجلتها – مقيمتان بذات الدائرة) وبمواجهتهن اعترفا بارتكابهن واقعة إشعال النيران فى بعض المخلفات الورقية أمام باب شقة الشاكى مما أدى إلى إحتراق جزئي للباب وذلك لذات الخلافات بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النيابة العامة الجيزة إشعال النيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

شاكر محظور

قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن في مصر

الإيجار القديم

إسكان النواب: لن يطرد ساكن بالإيجار أبدا في عهد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

بحيرة طبريا

اللون الأحمر يكسو المياه وتكهنات بـ علامات الساعة.. ماذا يحدث فى بحيرة طبريا؟

مرتضى منصور

امنعوا الفيلم دا | طلب عاجل من مرتضى منصور لسبب صادم

حالة الطقس

عودة منخفض الهند الموسمي| موعد الموجة الحارة الجديدة.. والأرصاد تحذر

ترشيحاتنا

مصحف

عالم أزهري: التشدد في الفتوى يضيق على الناس

الدكتور أيمن أبو عمر

عالم بالأوقاف: الغلو في الدين ضعف إيمان وقلة علم وحب تميّز وتصدر

الزواج

هل الكفاءة المالية شرط لقبول العريس؟ على جمعة يجيب

بالصور

صيف الحرية واللمسات الساحرة المبهرة لـ نجمات الفن مع موضة اللايت 2025| صور

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

10 عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر ذكاءً.. أحرص على إتباعها

طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء
طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء
طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء

نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس

فوائد صحية لإستخدام الكمون
فوائد صحية لإستخدام الكمون
فوائد صحية لإستخدام الكمون

فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم

دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم

فيديو

أم عمر

من بائعة فاكهة بسيطة لـ مشاهير تيك توك.. حكاية أم عمر المعروفة بفراولة

روبي

ثانيتين .. روبي تطرح أحدث أغانيها

سوزي ومونلي

شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد