التحقيق في إشعال سيدة وابنتها في باب شقة جارهما بالطالبية

تباشر النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها مع ربة منزل وابنتها بتهمة اشعال النيران في باب شقة جارهما بسبب خلافات بينهم.

طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة واستدعاء الشاكي لسماع اقواله.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي تضمن إدعاء القائم بالنشر قيام جارته ووالدتها بإضرام النيران بباب شقته وإكتفاء رجال الشرطة بالجيزة بتحرير محضر بالسب وإحداث تلفيات.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 21/5/2025 تبلغ لقسم شرطة الطالبية بالجيزة من القائم بالنشر مهندس مقيم بدائرة القسم بتضرره من جارته ووالدتها لقيامهن بالتعدي عليه بالسب والشتم بسبب خلافات حول الجيرة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبتاريخ 29/7/2025 قاما بإشعال النيران في باب الشقة محل سكنه فتقدم بشكوى للنيابة العامة بذات المضمون، دون تحرير محضر بالواقعة بالقسم.

وتم ضبط المشكو في حقهن ربة منزل، ونجلتها – مقيمتان بذات الدائرة) وبمواجهتهن اعترفا بارتكابهن واقعة إشعال النيران فى بعض المخلفات الورقية أمام باب شقة الشاكى مما أدى إلى إحتراق جزئي للباب وذلك لذات الخلافات بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.