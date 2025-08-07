تشيلسي يتحرك لضم جارناتشو من مانشستر يونايتد وسط توتر بين اللاعب ومدربه

يسعى نادي تشيلسي الإنجليزي إلى تعزيز صفوف الفريق الأول قبل انطلاق منافسات موسم 2025-2026، وذلك من خلال التعاقد مع الجناح الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، لاعب مانشستر يونايتد، والذي خرج مؤخرًا من حسابات الجهاز الفني لفريقه.

ووفقًا لما كشفته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن النادي اللندني بدأ خطوات فعلية نحو ضم اللاعب الشاب، حيث تواصل مع إدارة مانشستر يونايتد من أجل معرفة القيمة المالية التي تطلبها لإتمام الصفقة، تمهيدًا لتقديم عرض رسمي يتماشى مع سياسة الإنفاق في النادي.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة مانشستر يونايتد خفّضت مطالبها المالية إلى 50 مليون جنيه إسترليني، بعدما كانت تطلب في وقت سابق ما يقرب من 70 مليونًا، ما قد يعزز من فرص إتمام الصفقة في ظل رغبة تشيلسي الجادة في الظفر بخدمات اللاعب.

ويبلغ جارناتشو من العمر 21 عامًا، وقد شهدت علاقته بالمدرب البرتغالي روبن أموريم توترًا واضحًا خلال الفترة الأخيرة، لا سيما عقب استبعاده من التشكيلة الأساسية في نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي، وهو ما دفعه لإطلاق تصريحات غاضبة أثارت جدلًا داخل أروقة النادي.

ويرى مسؤولو تشيلسي أن جارناتشو يمتلك قدرات فنية وسرعة مميزة تؤهله للعب دور مؤثر في خطة الفريق المستقبلية، لا سيما في ظل سعي النادي لتجديد دماء الفريق بعد موسم مخيب للآمال، في وقت يُنتظر فيه موقف مانشستر يونايتد النهائي من العرض المحتمل، وسط ترقب من جماهير الفريقين.