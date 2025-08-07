قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الإسرائيلي يعرض خطط احتلال غزة ونتنياهو يدرس تحركًا تدريجيًا بتنسيق دولي
اكتشاف حياة غريبة في أعماق المحيط الهادي.. ماذا وجد العلماء؟
تعرف على غيابات الأهلي أمام مودرن سبورت بالدوري
الضرائب ترد على مزاعم فحص حسابات وهواتف مشاهير التيك توك | خاص
غادة إبراهيم تخرج عن صمتها: سيجارة واحدة أطاحت بدوري مع أحمد زكي
بايرن ميونيخ يلقن توتنهام درسًا قاسيًا برباعية نظيفة قبل كأس السوبر الأوروبي
ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا بعد الفوز على البحرين
فعل حذر منه الشيخ الشعراوي يقع فيه الكثير عند قراءة القرآن
واشنطن تُطلع الأوروبيين على فحوى لقاء بوتين وويتكوف وسط تحركات لعقد قمة مع ترامب
10 تسبيحات تجعل المستحيل سهلًا والدعاء مستجابًا.. أوصى بها النبي
تشييع جنازة سيدة وطفلها انهار عليهما سقف منزلهما في البراجيل .. صور
رشوان توفيق يذرف الدموع على الهواء.. حكايات لا تنسى عن والدته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشيلسي يتحرك لضم جارناتشو من مانشستر يونايتد وسط توتر بين اللاعب ومدربه

أليخاندرو جارناتشو
أليخاندرو جارناتشو
إسلام مقلد

يسعى نادي تشيلسي الإنجليزي إلى تعزيز صفوف الفريق الأول قبل انطلاق منافسات موسم 2025-2026، وذلك من خلال التعاقد مع الجناح الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، لاعب مانشستر يونايتد، والذي خرج مؤخرًا من حسابات الجهاز الفني لفريقه.

ووفقًا لما كشفته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن النادي اللندني بدأ خطوات فعلية نحو ضم اللاعب الشاب، حيث تواصل مع إدارة مانشستر يونايتد من أجل معرفة القيمة المالية التي تطلبها لإتمام الصفقة، تمهيدًا لتقديم عرض رسمي يتماشى مع سياسة الإنفاق في النادي.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة مانشستر يونايتد خفّضت مطالبها المالية إلى 50 مليون جنيه إسترليني، بعدما كانت تطلب في وقت سابق ما يقرب من 70 مليونًا، ما قد يعزز من فرص إتمام الصفقة في ظل رغبة تشيلسي الجادة في الظفر بخدمات اللاعب.

ويبلغ جارناتشو من العمر 21 عامًا، وقد شهدت علاقته بالمدرب البرتغالي روبن أموريم توترًا واضحًا خلال الفترة الأخيرة، لا سيما عقب استبعاده من التشكيلة الأساسية في نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي، وهو ما دفعه لإطلاق تصريحات غاضبة أثارت جدلًا داخل أروقة النادي.

ويرى مسؤولو تشيلسي أن جارناتشو يمتلك قدرات فنية وسرعة مميزة تؤهله للعب دور مؤثر في خطة الفريق المستقبلية، لا سيما في ظل سعي النادي لتجديد دماء الفريق بعد موسم مخيب للآمال، في وقت يُنتظر فيه موقف مانشستر يونايتد النهائي من العرض المحتمل، وسط ترقب من جماهير الفريقين.

نادي تشيلسي الإنجليزي نادي تشيلسي تشيلسي أليخاندرو جارناتشو جارناتشو مانشستر يونايتد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

شاكر محظور

قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن في مصر

الإيجار القديم

إسكان النواب: لن يطرد ساكن بالإيجار أبدا في عهد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

بحيرة طبريا

اللون الأحمر يكسو المياه وتكهنات بـ علامات الساعة.. ماذا يحدث فى بحيرة طبريا؟

مرتضى منصور

امنعوا الفيلم دا | طلب عاجل من مرتضى منصور لسبب صادم

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025

الطب 74%و73% للأسنان والهندسة 64%| إعلان تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025.. رسمياً

ترشيحاتنا

محمد صلاح

خالد الغندور يعلق على تواجد لاعبين عرب في قائمة المرشحين للكرة الذهبية

انغام

ربنا يتم لها أمورها على خير..الخيامي يطمئن جمهور أنغام على صحتها

انغام

يارب ترجعي لأولادك وبيتك بخير.. أسما إبراهيم تدعم أنغام

بالصور

صائم وعشوائي.. اعرف نسب السكر في الدم الطبيعية

اختبارات السكر
اختبارات السكر
اختبارات السكر

صيف الحرية واللمسات الساحرة المبهرة لـ نجمات الفن مع موضة اللايت 2025| صور

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

10 عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر ذكاءً.. أحرص على إتباعها

طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء
طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء
طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء

نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس

فوائد صحية لإستخدام الكمون
فوائد صحية لإستخدام الكمون
فوائد صحية لإستخدام الكمون

فيديو

أم عمر

من بائعة فاكهة بسيطة لـ مشاهير تيك توك.. حكاية أم عمر المعروفة بفراولة

روبي

ثانيتين .. روبي تطرح أحدث أغانيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد