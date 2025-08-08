أخبار الوادي الجديد| بحث الخطوات التنفيذية لإنشاء مدرسة التعدين.. وقرارات جديدة للجامعة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها: بحث الخطوات التنفيذية لإنشاء مدرسة التعدين التطبيقية بالوادي الجديد

عقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، والمهندس محمد عبد العظيم رئيس مجلس إدارة شركة فوسفات مصر، اجتماعًا تنسيقيًا؛ لعرض تفاصيل مقترح مشروع إنشاء مدرسة فوسفات مصر الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بحضور الأستاذ طارق إمام نائب رئيس الشركة، والدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم،والمهندسة إيمان صبر مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، و لفيف من قيادات الشركة والشريك الأكاديمي شركة جالاكسي للتنمية.

وأكدت نائب المحافظ على أهمية الشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر بين المحافظة والشركة كنموذج رائد لتكامل الجهود في سبيل تعظيم الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة و خدمة وتنمية المجتمع، مشيرةً إلى جهود حرص المحافظة على توفير خدمات مستحدثة للمواطنين في كافة المجالات وفي مقدمتها فرص التعليم النوعي المتميز و رفع كفاءة مخرجات العملية التعليمية و دعم تطوير التعليم الفني بما يسهم في تأهيل طلابه لسوق العمل داخل المحافظة وخارجها.

كما تطرّق الاجتماع إلى عرض تفصيلي لمشروع إنشاء المدرس المقرر افتتاحها العام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٧،والخطوات التنفيذية المزمع البدء فيها وفقًا لخطة زمنية تشمل اختيار وتجهيز المقر، وإعداد مناهج خاصة بالمجال التعديني، وتدريب الكوادر التعليمية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

وشملت زيارة الوفد تفقد عدد من المواقع المقترحة للانتهاء من إعداد دراسات الجدوى وبدء الخطوات التنفيذية المطلوبة.



رئيس جامعة الوادي الجديد يشارك في الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية

شارك الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، في الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، والذي ترأسه الأستاذ الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، وذلك بمقر الجامعة الألمانية بالقاهرة، بحضور نخبة من رؤساء الجامعات وأعضاء المجلسين.

وقدم الوزير خلال الاجتماع الشكر إلى إدارة الجامعة الألمانية، ممثلة في الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور ياسر حجازي، رئيس الجامعة، على استضافة فعاليات الاجتماع، الذي يأتي في إطار دعم التنسيق والتكامل بين مختلف روافد منظومة التعليم العالي في مصر.

وأكد الدكتور أيمن عاشور خلال الاجتماع على أهمية توعية الطلاب خلال مراحل التقديم للجامعات، وإطلاعهم على ما شهدته منظومة التعليم العالي من تطور وتوسع في البرامج الأكاديمية والتخصصات الجديدة، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

من جانبه، أعرب الدكتور عبد العزيز طنطاوي عن تقديره لمشاركة جامعة الوادي الجديد الاهلية في هذا الاجتماع الهام، مشيرًا إلى حرص الجامعة على الالتزام بجودة التعليم وتقديم برامج أكاديمية متطورة تلبي تطلعات الطلاب وتخدم احتياجات التنمية في المجتمع المصري، خاصة في المناطق النائية والصعيد.

وأعلن المجلسان خلال الاجتماع عن الحدود الدنيا للتقدم إلى كليات الجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعي 2025/2026، والتي تشمل 66 جامعة (34 جامعة خاصة، و32 جامعة أهلية)، وتشمل الحدود الدنيا لطلاب الثانوية العامة، والأزهرية، والشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

كما تقرر تطبيق نسب الحدود الدنيا لطلاب الثانوية العامة على طلاب مدارس النيل، وكذلك على طلاب مدارس STEM بعد معادلة مجموعهم باستخدام معامل STEM وقدره 1.25، وفقًا للمعادلة المقررة.

ويتم التقديم من خلال المواقع الإلكترونية للجامعات الخاصة والأهلية بشكل مباشر، في إطار حرص الوزارة على تيسير الإجراءات وتوفير فرص عادلة ومتنوعة للالتحاق بالتعليم الجامعي.

محافظ الوادي الجديد يتفقد جمعية واحة الخير لمرضى السرطان

وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بإنشاء دار حضانة للأطفال بأحد المباني غير المستغلة الملحقة بمسجد ناصر بالخارجة وذلك لخدمة أهالي الحي، على أن يتم تخصيص جزء من عائدها لصالح المسجد، بالتنسيق بين مديريتي التضامن الاجتماعي والأوقاف.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية ، يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ومحمد منير وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

من ناحية أخرى، تفقد الزملوط جمعية واحة الخير لمرضى السرطان، حيث كلف الوحدة المحلية بإعداد مقايسة لرفع كفاءة مبنى الجمعية النسائية؛ لاستغلاله لإقامة عيادات تخصصية و أماكن انتظار لخدمة المرضى، واستغلال الأرض الفضاء بجوار المبني للتوسعة المستقبلية وإنشاء ساحة انتظار سيارات..