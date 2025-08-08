رسالة من الزمالك إلى مصطفى الزناري: في انتظار عودتك أقوى



وجّه نادي الزمالك رسالة خاصة إلى مدافعه مصطفى الزناري بعد انتقاله إلى صفوف البنك الأهلي على سبيل الإعارة، ضمن خطة النادي لإكساب اللاعب مزيدًا من الخبرات خلال الموسم المقبل.

وجاءت الرسالة في بيان نشره الحساب الرسمي للنادي عبر منصة "X" (تويتر سابقًا)، حيث كتب:"شكرًا مصطفى الزناري.. ننتظر عودتك، بالتوفيق في إعارتك والتحدي القادم.



كشف الإعلامي جمال الغندور، خلال ظهوره في برنامج “ستاد المحور”، عن خطة جديدة يدرسها المدير الفني لنادي الزمالك، البلجيكي يانيك فيريرا، تتعلق بتوظيف اللاعب محمد شحاتة في مركز الظهير الأيمن خلال الفترة المقبلة.



وأوضح الغندور أن هذا التوجه جاء بعد فشل مفاوضات الزمالك مع نادي المصري البورسعيدي للتعاقد مع الظهير الأيمن أحمد عيد، وهو ما دفع الجهاز الفني للبحث عن بدائل داخل قائمة الفريق، لتأمين الجبهة اليمنى تحسبًا لأي غياب محتمل لعمر جابر، الذي يعد الخيار الأساسي في هذا المركز.