عدي الدباغ: حامد حمدان شجعني على الانضمام للزمالك

كشف المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ، الوافد الجديد إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، عن كواليس انضمامه للقلعة البيضاء، والدور الذي لعبه مواطنه حامد حمدان، لاعب وسط نادي بتروجيت، في اتخاذه قرار التوقيع.

وقال الدباغ في تصريحات لقناة الزمالك: "حامد حمدان دعمني كثيرًا قبل انضمامي، وتحدث معي وشجعني على اتخاذ القرار. أتمنى أن ينضم هو الآخر للفريق، لأنه يمتلك قدرات هجومية كبيرة، وسيكون إضافة قوية".

وتحدث الدباغ أيضًا عن تمثيله لمنتخب بلاده، مشيرًا إلى أن اللعب باسم فلسطين شرف كبير له، مؤكدًا:"أنا الهداف التاريخي لمنتخب فلسطين، وهذا اللقب يمنحني دافعًا كبيرًا للاستمرار في التطور".

واختتم حديثه قائلًا: "أحلم بقيادة فلسطين للتأهل إلى كأس العالم، وأتمنى أن أكون خير سفير لبلدي من خلال تجربتي مع الزمالك".