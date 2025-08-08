قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رضا عبدالعال: جلسة الأعلى للإعلام أوضحت مفاهيم كثيرة.. وكنا فاهمين غلط

رضا عبد العال
رضا عبد العال
منار نور

كشف رضا عبدالعال، لاعب الزمالك والأهلي السابق، عن كواليس الجلسة التي عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مع عدد من الإعلاميين والمحللين الرياضيين، مؤكدًا أنها كانت جلسة مهمة غيّرت الكثير من المفاهيم الخاطئة.


وقال عبدالعال، خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة «تن»:
"أتوجه بالشكر للمهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على الجلسة التي جمعتنا بالإعلاميين الرياضيين، والتي منحتنا شعورًا بالثقة والأمان".

وأضاف:"الجلسة كانت مفيدة جدًا، وفهمنا من خلالها أمور كثيرة كانت غائبة عنا، كنا نعتقد أن الحديث عن النادي الأهلي أو اتحاد الكرة أو رابطة الأندية يعتبر محظورًا، لكن اتضح أن هناك مساحة من الحرية للتعبير دون تجاوز".

وتابع: "كنا فاهمين غلط.. وكنا بنمتنع عن مناقشة ملفات مهمة خوفًا من تجاوز القواعد، لكن المجلس وضّح لنا ما هو مقبول وما هو غير مقبول."

واختتم عبدالعال: "دي أول جلسة أحضرها وفعلاً غيرت مفاهيم كتير عندي، وإن شاء الله الفترة الجاية هنتكلم بأريحية ووضوح دون إساءة لأي طرف".

