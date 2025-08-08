مصرع 7 أشخاص وإصابة 44 في تصادم أتوبيس وسيارتين نقل قبل بوابة الكريمات

لقى 7 أشخاص مصرعهم وأُصيب 44 آخرين، إثر حادث تصادم مروع بين أتوبيس سوبر جيت وسيارتين نقل متوقفتين بعد بوابات الكريمات على الطريق الصحراوي الشرقي.



تلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم عند الكيلو 70 بعد بوابات الكريمات، حيث تبين من الفحص الأولي أن الحادث نتج عن اصطدام أتوبيس "سوبر جيت" بسيارتين نقل كانتا متوقفتين على جانب الطريق بسبب عطل مفاجئ.

أسفر الحادث عن مصرع 7 أشخاص في الحال، بالإضافة إلى إصابة 44 آخرين بجروح متنوعة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف التي نقلت المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تم نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وتباشر الجهات المعنية التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث، ومعرفة مدى التزام قائدي المركبات بقواعد المرور، وجارٍ رفع آثار التصادم لإعادة حركة السير إلى طبيعتها.