أرجل راجل عرفته في حياتي.. هنا يسري تهنئ شقيقها بعيد ميلاده

هنأت المطربة هنا إبراهيم يسري، شقيقها الفنان محمد يسري، بعيد ميلاده.

وكتبت هنا يسري عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام: “كل سنة وأنت الحب… ودايمًا ظهري وسندي.. ربنا يحفظك ليا العمر كله يا حبيب قلبي.. يا أرجل راجل عرفته في حياتي.. ربنا يخليني ليك”.

يذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي قدمها محمد يسري كانت من خلال مسلسلي «ضل راجل، و"نجيب زاهي زركش»، وتم عرضهما في موسم رمضان قبل الماضي.

مسلسل «ضل راجل» بطولة ياسر جلال ورنا رئيس ونرمين الفقي وإنعام سالوسة، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح، أما مسلسل «نجيب زاهي زركش»بطولة يحيى الفخراني وأنوشكا ومحمد محمود وإسلام إبراهيم وكريم عفيفي ورامز أمير، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.