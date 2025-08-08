قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فتح: على المجتمع الدولي اتخاذ موقف ضد مخطط نتنياهو لاحتلال غزة
السكة الحديد تكشف التفاصيل الكاملة لطرق حجز تذاكر القطارات
مفتي الجمهورية: نطور تطبيقات تستخدم الذكاء الاصطناعي لرصد الفتاوى الشاذة
شهادة معتمدة.. النقل تُطلق فرصة مجانية لتأهيل السائقين | تفاصيل
الدنمارك: قرار إسرائيل بتكثيف عملياتها العسكرية بغزة خاطئ ويجب التراجع عنه فورا
5 آلاف كتاب بدون ترخيص.. القبض على مدير مكتبة بالقليوبية
أبومازن يشكر مصر على دعمها الثابت للقضية الفلسطينية ويحذر من تهجير سكان غزة
الزمالك يعين محمد متولي مستشارا قانونيا لإدارة الكرة
3 غيابات مؤثرة بقائمة الزمالك قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري
أيمن يونس يشيد باستعدادات الزمالك ويؤكد أهمية ضربة البداية أمام سيراميكا
خطيب الأزهر: مواجهة الشائعات بسلاح الصدق والتثبت من الأخبار.. فيديو
إمام المسجد النبوي: الجوع في غزة سلّ سيفه على رقاب وهنت من الألم وجفت حلوقها من الظمأ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نبيلة عبيد توجه رسالة لأنغام بعد جراحة البنكرياس

أنغام
أنغام
سارة عبد الله

وجهت الفنانة نبيلة عبيد، أمنياتها بالشفاء العاجل للفنانة أنغام بعد خضوعها لجراحة في البنكرياس.

وكتبت نبيلة عبيد عبر حسابها على انستجرام: "حمدا لله على سلامة الفنانة العزيزة أنغام، وإتمام العملية الجراحية بسلام وتمنياتي لها بتمام الشفاء والعودة لأرض الوطن ولجمهورها وأحبابها في أقرب وقت بإذن الله".

وحرص الإعلامي محمود سعد، على طمأنة متابعيه وكل محبي الفنانة أنغام على صحتها.

الحالة الصحية للفنانة أنغام 
وكتب محمود سعد عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "حمد اللّٰه على سلامة أنغام، زي ما قلتلكم امبارح، أنغام دخلت غرفة العمليات النهاردة علشان تشيل الجزء المتبقي من الكيس اللي على البنكرياس مع جزء صغير منه، العملية كانت دقيقة ومش سهلة بس الحمد لله مرت على خير وكانت ناجحة وهي كويسة الحمد لله، إن شاء اللّٰه تتعافى أنغام بسرعة وترجع بألف سلامة".

وقد عانت الفنانة أنغام من وعكة صحية خطيرة خلال الأيام الماضية وتصدرت الترند.

وأصيبت الفنانة أنغام منذ فترة بورم في البنكرياس وقامت بإجراء عدة عمليات جراحية خلال الفترة الأخيرة للتخلص منه.

وتسبب ورم البنكرياس في معاناة أنغام من مضاعفات صحية عديدة استمرت حتى بعد إنهاء الجراحة.

أنغام
الفنانة نبيلة عبيد أنغام جراحة البنكرياس

الإيجار القديم

شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنون بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم

مرتبات

تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد

الطقس في مصر

آخر يوم في استقرار الطقس.. موجة حارة جديدة قادمة تضرب البلاد

سيراميكا كليوباترا

صفقات الأهلي تزين تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري

علي معلول

في مؤتمر تقديمة للصفاقسي.. علي معلول يوجه رسالة لجماهير الأهلي

حسام غالي

أشعر بالاشمئزاز.. حسام غالي يرد على مصطفى يونس

البلوجر المقبوض عليهم

النائب العام يأمر بحبس 8 بلوجر لبث مقاطع علي تيك توك خادشة للحياء

السوبر جيت

النقل توضح ملابسات حادث الكريمات وتؤكد عدم تبعية الأتوبيس لشركة "سوبر جيت"

ليفربول

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في بطولة كأس الدرع الخيرية

وزير الشباب والرياضة - رئيس الاتحاد الدولي لليد

لمتابعة بطولة العالم لليد .. وزير الرياضة يجتمع مع رئيس الاتحاد الدولي

الزمالك

نجم الزمالك السابق: التحديات كثيرة أمام فيريرا.. لكن الأدوات متاحة

إطلالة أنيقة.. داليا مصطفى تبهر متابعيها | شاهد

داليا مصطفى
داليا مصطفى
داليا مصطفى

خلل في خرائط جوجل يتسبب في تعطل سيارات ريفيان

ريفيان
ريفيان
ريفيان

أول سيارة بدون دريكسيون أو دواسات تستعد للانطلاق

زوكس
زوكس
زوكس

أصالة نصري تطرب جمهور مهرجان العلمين الجديدة وتتغزل في مصر| شاهد

حفل أصالة نصري
حفل أصالة نصري
حفل أصالة نصري

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

الوصول لأعلى درجات الجاهزية.. وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية

البلوجر موكا موكا

غير الفيديوهات الخادشة.. كشف الأسرار في منزل البلوجر موكا موكا

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

