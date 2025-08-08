قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصين تعرب عن قلقها البالغ إزاء الخطة الإسرائيلية لاحتلال مدينة غزة
معرفتش السنادي| سيد صادق يكشف عن أمنية حياته في آخر تصريح له.. خاص
خبراء الضرائب: 15 مليار جنيه عائد متوقع بعد تصديق السيسي على قانون الإيجار القديم
مصرع عنصر إجرامي بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط
بالأسماء.. صرف مستحقات أصحاب المعاشات التعاقدية العراقية الأسبوع المقبل
أصالة نصري تطرب جمهور مهرجان العلمين الجديدة وتتغزل في مصر| شاهد
حلم الطب والهندسة مضعش| الحدود الدنيا لكليات علمي بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025
الرئاسة الفلسطينية: التهجير جريمة تمثل استمرارا لسياسة الإبادة الجماعية
توجيه عاجل من الأطباء بعد وفاة دكتور أثناء الخدمة بالمنصورة
فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة.. يشفع لك يوم القيامة
160 الف جنيه شهرياً.. وظائف خالية بالإمارات لتلك الفئات
محمد كيلاني: الرسول اختار الأيسر دائمًا ونهى عن التشدد في العبادة
بالصور

سعيد فراج   -  
تصوير محمد زاهر

أحيت النجمة أصالة نصري، الليلة الرابعة لمهرجان العلمين الجديدة 2025، في ساحة U أرينا بمدينة العلمين، وذلك كأول مشاركة لها في المهرجان على مدار دوراته الثلاثة. 

بدأ الحفل باستعراضات جوية بعدد من الطائرات، التي أنارت سماء ساحة U أرينا، وحملت إحدى الطائرات صورة الفنانة أصالة نصري، في لقطة أبهرت الجمهور قبل بداية الحفل. 

وصعدت أصالة مصري، إلى المسرح مرتدية فستان جينز أزرق من الأسفل، وقماش أبيض وأكمام طويلة من الأعلى. 

وصاحب أصالة نصري، فرقة موسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، الذي أبدع خلال الحفل ونال عدد من العازفين اشادات الجمهور. 

وبدأت أصالة نصري، حفل مهرجان العلمين الجديدة، بأغنية شكرا، تبعتها بأغنية اكتر، ثم أغنية بنت أكابر.

وقدمت أصالة نصري، لجمهورها عدد من أغاني ألبومها الجديد، منها: (العنب الساقع، ايها المواطن) وغيرها من الأغاني اشعلت حماس الجمهور. 

ثم واصلت بأغانيها القديمة والحديثة، منها: (يا مجنون، آسفة، سامحتك، ما ابقاش أنا، 60 دقيقة حياة) وغيرها. 

وكشفت أصالة، عن أنها كانت تعاني من برد أثر على صوتها وجعلها تأخذ علاج وتتناول المشروبات الساخنة لتغني أمام جمهور العملين الجديدة. 

وفاجأت أصالة، جمهور العلمين بغناء أغنيتها المسربة التي تحمل اسم «أنا كنت خلاص بعيد»، كما غنت لمصر أغنية «بنحبك». 

وخلال الحفل أعربت النجمة أصالة نصري، عن حبها الشديد، وفرحتها بإحياء أول حفل غنائي لها في مهرجان العلمين الجديدة 2025، بدورته الثالثة. 

وقالت أصالة نصري، خلال الحفل: «انا بحب الساحل الشمالي كتير في مصر هواه معتدل وجميل.. وبحب القاهرة والإسكندرية وكل مدن مصر وأهل مصر.. وأنا وعيلتي بنعشق مصر ونشجع الفرق المصرية». 

وقالت أصالة نصري، لجمهورها: «أنا مغرمة بمصر ومبسوطة كتير بوجودي معاكم في مهرجان العلمين».

كما حرصت النجمة أصالة مصري، على الترحيب بأمها التي حرصت على الحضور لحفلها بمهرجان العلمين الجديدة، اليوم الخميس 7 أغسطس.

وأعربت أصالة عن حبها لأمها خلال الحفل، ووجهت عبارات محبة أيضا لابنتها شام الذهبي وابنائها الذين حرصوا على حضور الحفل.

ألبوم أصالة نصري 

من جهة أخرى، طرحت النجمة أصالة، ألبومها الجديد بعنوان "ضريبة البعد" عبر جميع المنصات الرقمية، وتصدّرت الأغنية التي تحمل اسم الألبوم الاهتمام فور طرحها، وهي من ألحان مدين.

أغنية "ضريبة البعد" من كلمات أحمد عيسى، توزيع أمين نبيل، وميكس وماستر ماهر صلاح، وتتميّز بلحنها المميز الذي يحمل مشاعر البُعد والفقد والاشتياق، وهو ما عبّرت عنه أصالة بإحساسها المعروف، مدعومًا بلحن بسيط وعميق من مدين، في هذا  التعاون الجديد الذي  يضيف محطة مميزة لسجلهما الفني المشترك.

وتتعاون أصالة فى ألبومها الجديد “ضريبة البعد” مع عدد كبير من الشعراء والملحنين ولعل من أبرز هؤلاء الشعراء منة عدلي القيعي وأحمد المالكي ومحمود عليم ومحمد عبد المجي والملحنين كل من تامر عاشور ومصطفى العسال وجابر جمال وأحمد حسن رؤول وناصر الجيل ومحمد الشرنوبي. 

أصالة نصري - كلام فارغ 

في أول يونيو الجاري، طرحت الشركة المنتجة لألبوم الفنانة أصالة نصري، الجديد، أغنية كلام فارغ، من ألبومها، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة. 

أغنية كلام فارغ لـ أصالة نصري، من كلمات منة القيعي، ألحان تامر عاشور، توزيع فهد، والكليب من إخراج علي حمدان.

كلمات أغنية أصالة - كلام فارغ:

"كلام فارغ ماشي تقوله هنا وهناك

ولو صدق كلامك ألف، أنا عارفاك

مايصعبش عليك غالي، أنا أدرى أوي بحالي

لكن واضح أوي إن إنت ماكنتش تعرف اللي معاك

أنا أجمد من الصورة اللي في دماغك

عنيدة أكتر من الكبر اللي يوم ساقك

طموحك نقطة في طموحي، أنا عارفة قيمة روحي

حقيقي أنا كنت ليك مكسب وأديك ضيعته بغباءك

أنا مهما بقع واقفة وأقوى كمان

وزي الشمس أنا نوري في كل مكان

أنا في العمر باجي مرة

وع القدرة اكيد هقدر

وهمشي طول ما أنا حرة

وهمشي وخطوتي بفدان

بالصور

