بعد أزمة وفاء عامر.. آيتن عامر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة آيتن عامر، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

وتألقت أيتن عامر بإطلالة أنيقة وخطفت أنظار الجمهور.

ايتن عامر

ونفت مصادر مقربة من النجمة أيتن عامر، ما يتردد ويتداول على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة بشأن عودتها لطليقها مدير التصوير محمد عز العرب.

وأوضحت أن كل ما فى الأمر هو نجاح الصلح بينهما من أجل مصلحة الأولاد بما يعود على حالتهم النفسية خاصة فى مرحلة النشأة.

ورغم انتهاء العلاقة الزوجية بين أيتن عامر ومحمد عز العرب، واتهام الأخير لها فى العديد من المنشورات ومهاجمتها خلال السنوات الماضية، إلا أن أيتن عامر لم ترد على منشورات طليقها حفاظاً على مشاعر أولادهما.

وبعد مرور 3 سنوات من طلاقهما وعام من الخلافات، أثبت الطرفان أن النهايات أخلاق وأن العلاقة بعيداً عن الزواج يجب أن ترتكز على الاحترام المتبادل ومراعاة مصلحة الأبناء، حيث اتفقا على أن تبقى علاقتهما قائمة كصداقة وتفاهم من أجل تربية أبنائهما.