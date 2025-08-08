محمد عبد الشكور عن سيد صادق: يؤدي ببراعة أمام كبار الممثلين

نعي الناقد الكبير محمود عبد الشكور، عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الفنان الراحل سيد صادق.

وقال عبد الشكور: وداعا الفنان سيد صادق ألف رحمة ونور من نجوم الأدوار المساعدة المتميزين بالذات في أدوار الشر، ويؤدي ببراعة أمام كبار الممثلين .



واستكمل عبد الشكور: كنت أراه كثيرا في سنوات الأخيرة، في محله الخاص لبيع قطع غيار السيارات في ممر جانبي بالقرب من سينما أوديون، وقاعة سبنما زاوية القديمة، وأمام مقهى كنت أحب الجلوس فيه انتظارا للأفلام ، هذه المواهب الفطرية مدهشة، مع السلامة يا جميل..

وأعلن نجل الفنان سيد صادق عن موعد تشييع جثمان والده، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ومن المقرر تشييع الجثمان، اليوم، عقب صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.