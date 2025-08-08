نقابة السينمائيين تنعى سيد صادق

نعت نقابة المهن السينمائين برئاسة المخرج مسعد فودة، الفنان سيد صادق، والذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية.

وتقدمت السينمائيين بخالص التعازي لأسرته حيث كان نجله السيناريست لؤي سيد صادق، قد أعلن عن وفاة والده وذلك عن عمر يناهز 80 عامًا.



الفنان سيد صادق في 18 يونيو 1945، وتميز بتقديم شخصيات شريرة أو خارجة عن القانون، ولعل من أبرز أعماله: الإمبراطور، الكماشة، ميراث الريح، فرقة ناجي عطا الله، رحيل مع الشمس، نور العيون، كده رضا، حلق حوش، التجربة الدنماركية، ملك روحي، لن أعيش في جلباب أبي، العميل 1001، أين قلبي، الحقيقة والسراب، العراف، عيون الصقر، يوميات ونيس الجزء 1، شباب رايق جدًا، ضبط وإحضار، وحلم ابن السبيل.