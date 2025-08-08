معرفتش السنادي| سيد صادق يكشف عن أمنية حياته في آخر تصريح له.. خاص

التقى موقع “صدى البلد” بالفنان القدير سيد صادق في المحل الذي يملكه في لقاء خاص و حصري ، بعد غيابٍ دام سنوات طويلة عن الوسط الفني قبل أيام من وفاته.

وقال الفنان سيد صادق في لقاء لموقع “صدى البلد” الإخباري في اخر لقاء له قبل وفاتة: “نفسي أحج لاني كنت هطلع الحج السنادي و معرفتش، أنا عملت عمرة قبل كده لكن نفسي أحج”.

يذكر أن سيد صادق، اشتهر بالعديد من الأدوار ، وفي معظم أعماله قام بأداء أدوار الشخصيات الشريرة و لقب بشرير السينما و الدراما المصرية .

يذكر أن أعلن لؤي نجل الفنان سيد صادق، عن وفاة والده وذلك عن عمر يناهز 80 عامًا.

وكتب لؤي عبر حسابه على فيسبوك: “إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. توفي إلى رحمة الله الراجل العظيم والدي (سيد صادق)”.



موعد الجنازة

وتابع: “صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.. رجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة.. مكان المقابر.. طريق الفيوم”.

