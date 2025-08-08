بحضور 63 إماما وواعظا.. أكاديمية الأزهر تستقبل المشاركين في برنامج إعداد الداعية المعاصر

استقبلت أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، الدفعة الخامسة من المشاركين في برنامج "إعداد الداعية المعاصر" لعام ٢٠٢٥، والتي تضم ٦٣ إمامًا وواعظًا من ٨ دول هي: غينيا بيساو، السودان، الهند، الجزائر، تنزانيا، بنين، توجو، مدغشقر.

ويأتي هذا البرنامج في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتكثيف جهود الأزهر في إعداد دعاة قادرين على مخاطبة الناس بلغات العصر، وتحقيق حضور فاعل للفكر الوسطي في المجتمعات الإسلامية بمختلف بقاع العالم.

وقال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، إن برنامج إعداد الداعية المعاصر يُجسد رؤية الأزهر في دعم السلام المجتمعي، وبناء جيل من الدعاة المتسلحين بالعلم والمنهج، القادرين على مواجهة الأفكار المنحرفة، ونشر ثقافة الحوار والتعايش المشترك، مؤكدًا أن الأزهر سيظل البيت الأول في العالم الإسلامي في مجال التأهيل الدعوي والعلمي.

من جانبه، أكد الدكتور حسن الصغير، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، أن الأكاديمية تستقبل اليوم نخبة من الأئمة والوعاظ من مختلف الدول، لتأهيلهم من خلال برنامج تدريبي شامل يجمع بين الأصالة والمعاصرة، مشيرًا إلى أن التدريب يشمل محاضرات وورشًا تطبيقية في قضايا الخطاب الديني، فقه الواقع، مهارات الإقناع، القضايا المجتمعية، ومجابهة الفكر المتطرف.

وأضاف الدكتور"الصغير" أن الأكاديمية تسعى من خلال هذا البرنامج إلى تمكين الدعاة من أدوات العصر، مع الحفاظ على الهوية الإسلامية الوسطية، بما يجعلهم سفراء للفكر الأزهري المعتدل في أوطانهم.

ويُعد برنامج "إعداد الداعية المعاصر" أحد أهم البرامج التي تنفذها الأكاديمية، وحقق على مدار السنوات الماضية نجاحًا كبيرًا في تخريج دعاة مؤثرين، يمثلون الأزهر الشريف خير تمثيل في دولهم ومجتمعاتهم.