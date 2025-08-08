أبرزهم بيكهام والشحات.. تعرف على المستبعدين في الأهلي من مباراة مودرن سبورت

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لأول مواجهة في النسخة الجديدة من بطولة الدوري أمام مودرن سبورت.

يبدأ النادي الأهلي مشواره في مسابقة الدوري الممتاز، بمواجهة مودرن سبورت باستاد القاهرة الدولي فى التاسعة مساء السبت المقبل، بينما يلتقي بالجولة الثانية نظيره فاركو باستاد القاهرة.

وعلم صدى البلد ان الاسباني خوسيه ريبييرو المدير الفني استقر على قائمة الفريق التى ستدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة مودرن سبورت التى شهدت مفاجآت باستبعاد كل من أحمد رمضان بيكهام والحارس محمد سيحا وحسين الشحات.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي ومصطفى شوبير.

الدفاع: ياسين مرعي- ياسر إبراهيم- أشرف داري- محمد شكري- مصطفى العش- كريم فؤاد- أحمد نبيل كوكا- محمد هاني.

الوسط: محمد على بن رمضان - محمود تريزيجيه - أحمد رضا - أليو ديانج - أفشة - زيزو- طاهر محمد طاهر - أشرف بن شرقي.

الهجوم: جراديشار - محمد شريف.

فيما شهدت القائمة غياب العديد من نجوم الفريق علي رأسهم كل من : احمد رمضان بيكهام و عمر كمال عبد الواحد ومروان عطية وحسين الشحات وإمام عاشور وسيحا وأحمد عابدين ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم وأحمد عبد القادر وإبراهيما كاظم.