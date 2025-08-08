قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طبيب أمريكي من غزة: يجب أن يكون هناك تضامن دولي لحماية الأطفال
مصر تدين بشكل قاطع قرار إسرائيل احتلال قطاع غزة بالكامل
أخبار التكنولوجيا | OpenAI تطلق رسميا GPT-5 لكافة المستخدمين.. إل جي تكشف عن أسرع شاشة OLED في العالم
من التيك توك لغسيل أموال.. تطورات جديدة في قضية سوزي الأردنية
وزير الشباب: صالة استاد القاهرة تمثل واجهة مشرفة للمنشآت الرياضية المصرية
بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي ردا ضد خطة الاستيلاء على مدينة غزة
الكهرباء تضيء آفاق التنمية.. إطلاق التيار بالمرحلة الثانية للمشروعات الزراعية بالدلتا الجديدة
وزير الطيران : دعم مصر الكامل للخطة الاستراتيجية الجديدة للإيكاو
القبض على شاب تعدى على والده بالزجاجات فى الجيزة
هل يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي بديلاً عن المفتي؟ نظير عياد يجيب
أستون فيلا يتعاقد مع زميل محمد عبدالمنعم رسميا
إطلاق التيار الكهربائي بالمرحلة الثانية بالدلتا الجديدة
رياضة

أبرزهم بيكهام والشحات.. تعرف على المستبعدين في الأهلي من مباراة مودرن سبورت

ياسمين تيسير

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لأول مواجهة في النسخة الجديدة من بطولة الدوري أمام مودرن سبورت.

يبدأ النادي الأهلي مشواره في مسابقة الدوري الممتاز، بمواجهة مودرن سبورت باستاد القاهرة الدولي فى التاسعة مساء السبت المقبل، بينما يلتقي بالجولة الثانية نظيره فاركو باستاد القاهرة.

وعلم صدى البلد ان الاسباني خوسيه ريبييرو المدير الفني استقر على قائمة الفريق التى ستدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة مودرن سبورت التى شهدت مفاجآت باستبعاد كل من أحمد رمضان بيكهام والحارس محمد سيحا وحسين الشحات.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي ومصطفى شوبير.

الدفاع: ياسين مرعي- ياسر إبراهيم- أشرف داري- محمد شكري- مصطفى العش- كريم فؤاد- أحمد نبيل كوكا- محمد هاني.

الوسط: محمد على بن رمضان - محمود تريزيجيه - أحمد رضا - أليو ديانج - أفشة - زيزو- طاهر محمد طاهر - أشرف بن شرقي.

الهجوم: جراديشار - محمد شريف.

فيما شهدت القائمة غياب العديد من نجوم الفريق علي رأسهم كل من : احمد رمضان بيكهام و عمر كمال عبد الواحد ومروان عطية وحسين الشحات وإمام عاشور وسيحا وأحمد عابدين ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم وأحمد عبد القادر وإبراهيما كاظم.

الإيجار القديم

شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنون بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم

مرتبات

تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لماذا حدد الرئيس السيسي الأول من نوفمبر لافتتاح المتحف المصري الكبير

الطقس في مصر

آخر يوم في استقرار الطقس.. موجة حارة جديدة قادمة تضرب البلاد

سيراميكا كليوباترا

صفقات الأهلي تزين تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري

حسام غالي

أشعر بالاشمئزاز.. حسام غالي يرد على مصطفى يونس

البلوجر المقبوض عليهم

النائب العام يأمر بحبس 8 بلوجر لبث مقاطع علي تيك توك خادشة للحياء

السوبر جيت

النقل توضح ملابسات حادث الكريمات وتؤكد عدم تبعية الأتوبيس لشركة "سوبر جيت"

المدافع الأوكراني إيليا زابارني

باريس سان جيرمان يقترب من ضم المدافع الأوكراني زابارني حتى 2030

الاهلي

أبرزهم بيكهام والشحات.. تعرف على المستبعدين في الأهلي من مباراة مودرن سبورت

الميني فوتبول

بطل الصعيد يواجه الأمل القاهري بكأس الجمهورية لناشئي الميني فوتبول

مجموعة نادرة.. اكتشاف معرض سيارات مهجور بداخله 20 سيارة جديدة

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

إطلالة أنيقة.. داليا مصطفى تبهر متابعيها | شاهد

داليا مصطفى
داليا مصطفى
داليا مصطفى

خلل في خرائط جوجل يتسبب في تعطل سيارات ريفيان

ريفيان
ريفيان
ريفيان

أول سيارة بدون دريكسيون أو دواسات تستعد للانطلاق

زوكس
زوكس
زوكس

سوزي الاردنية

من التيك توك لغسيل أموال.. تطورات جديدة في قضية سوزي الأردنية

وفاء عامر

بسبب اتهامات تجارة الأعضاء.. هل تم القبض على وفاء عامر؟

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

الوصول لأعلى درجات الجاهزية.. وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية

البلوجر موكا موكا

غير الفيديوهات الخادشة.. كشف الأسرار في منزل البلوجر موكا موكا

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

