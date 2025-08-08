تعرف على حكام لقاء الأهلي ومودرن سبورت

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لأول مواجهة في النسخة الجديدة من بطولة الدوري أمام مودرن سبورت.

وكشف اتحاد الكرة المصري عن طاقم حكام لقاء الأهلي ومودرن سبورت، وهما:

حكام مباراة الأهلي ومودرن

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت

يبدأ النادي الأهلي مشواره في مسابقة الدوري الممتاز، بمواجهة مودرن سبورت باستاد القاهرة الدولي فى التاسعة مساء السبت المقبل، بينما يلتقي بالجولة الثانية نظيره فاركو باستاد القاهرة.

وينتظر فريق الأهلي في أول 10 مباريات بالدوري، مواجهات قوية، حيث يلتقي مع بيراميدز في الجولة الخامسة باستاد القاهرة الدولي، بينما يلتقي الزمالك فى الجولة التاسعة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وموردن سبورت



تذاع مباراة الأهلي ومودرن سبورت عبر قنوات أون سبورت.