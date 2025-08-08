قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصعيد واسع بغزة.. قصف وغارات تسفر عن شهداء وجرحى بينهم نازحون
خطيب الجامع الأزهر: الصدق أقوى سلاح في يد المؤمنين لمواجهة أعدائهم
نقابة المهن الموسيقية تنعي الفنان سيد صادق
فلسطين تطالب بعقد اجتماع فوري لمجلس جامعة الدول العربية
وفاة إمام وخطيب أثناء خطبة الجمعة في الشرقية
جدل في الداخل الأمريكي بعد دخول تعريفات ترامب الجمركية حيز التنفيذ.. ما القصة؟
هل يجوز أداء الفريضة في أوقات النهي عن الصلاة؟ اعرف آراء الفقهاء
خطيب المسجد الحرام: جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم بهذه الآية
كيفية الإخلاص في الدعاء.. 8 خطوات تحقق لك الاستجابة
ارتفع 20 جنيها.. سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 8-8-2025
ميرنا جميل تكشف مشاركتها في فيلمين جديدين
طبيب أمريكي من غزة: يجب أن يكون هناك تضامن دولي لحماية الأطفال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تعرف على حكام لقاء الأهلي ومودرن سبورت

سارة عبد الله

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لأول مواجهة في النسخة الجديدة من بطولة الدوري أمام مودرن سبورت.

وكشف اتحاد الكرة المصري عن طاقم حكام لقاء الأهلي ومودرن سبورت، وهما:

حكام مباراة الأهلي ومودرن

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت

يبدأ النادي الأهلي مشواره في مسابقة الدوري الممتاز، بمواجهة مودرن سبورت باستاد القاهرة الدولي فى التاسعة مساء السبت المقبل، بينما يلتقي بالجولة الثانية نظيره فاركو باستاد القاهرة.

وينتظر فريق الأهلي في أول 10 مباريات بالدوري، مواجهات قوية، حيث يلتقي مع بيراميدز في الجولة الخامسة باستاد القاهرة الدولي، بينما يلتقي الزمالك فى الجولة التاسعة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وموردن سبورت
 

تذاع مباراة الأهلي ومودرن سبورت عبر قنوات أون سبورت. 

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت الأهلي بطولة الدوري

شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنون بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم

تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد

لماذا حدد الرئيس السيسي الأول من نوفمبر لافتتاح المتحف المصري الكبير

آخر يوم في استقرار الطقس.. موجة حارة جديدة قادمة تضرب البلاد

صفقات الأهلي تزين تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري

أشعر بالاشمئزاز.. حسام غالي يرد على مصطفى يونس

النائب العام يأمر بحبس 8 بلوجر لبث مقاطع علي تيك توك خادشة للحياء

النقل توضح ملابسات حادث الكريمات وتؤكد عدم تبعية الأتوبيس لشركة "سوبر جيت"

تاجرا مخدرات يغسلان 80 مليون جنيه | تفاصيل

وزيرا العدل والاتصالات يطلقان منظومة التقاضي عن بعد بالإسكندرية..الثلاثاء

القبض على شخص يدير كيانا تعليميا بالنزهة

مجموعة نادرة.. اكتشاف معرض سيارات مهجور بداخله 20 سيارة جديدة

إطلالة أنيقة.. داليا مصطفى تبهر متابعيها | شاهد

خلل في خرائط جوجل يتسبب في تعطل سيارات ريفيان

أول سيارة بدون دريكسيون أو دواسات تستعد للانطلاق

من التيك توك لغسيل أموال.. تطورات جديدة في قضية سوزي الأردنية

بسبب اتهامات تجارة الأعضاء.. هل تم القبض على وفاء عامر؟

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

الوصول لأعلى درجات الجاهزية.. وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية

غير الفيديوهات الخادشة.. كشف الأسرار في منزل البلوجر موكا موكا

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

