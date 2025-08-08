دي بروين يكشف كواليس انتقاله إلى نابولي وخياراته بعد الرحيل عن مانشستر سيتي

كشف النجم البلجيكي كيفين دي بروين، المنتقل حديثًا إلى صفوف نابولي الإيطالي، عن الأسباب التي دفعته لاتخاذ قرار الرحيل عن مانشستر سيتي والانتقال إلى الدوري الإيطالي، عقب انتهاء عقده مع بطل البريميرليج في الصيف الجاري.

وقال دي بروين في تصريحات لشبكة "دازن" إنه حسم مستقبله قبل يومين فقط من توقيعه لنابولي، موضحًا: "تحدثنا كثيرًا، وفي النهاية لم أستطع الانتظار أكثر حتى استكمال جميع الإجراءات، فترتيب العقود أحيانًا يكون معقدًا، وشعرت بضرورة القدوم إلى هنا".

وأضاف النجم البلجيكي أنه لم يكن يتوقع في صغره أن يلعب يومًا في الدوري الإيطالي، خاصة بعدما قضى سنوات في إنجلترا واستمتع بخوض منافسات البريميرليج، لكنه وجد نفسه أمام عدة خيارات هذا الصيف، وبعد مناقشات مع زوجته وأولاده وعائلته شعر أن نابولي هو الوجهة المثالية من جميع الجوانب، مؤكداً أن القرار جاء بناءً على حدسه.

وعن مشاركة نابولي في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، أشار دي بروين إلى أن الفريق الإيطالي يتمتع بطموح كبير، لكنه يرى أن الأمر سيكون مختلفًا هذا العام بعدما غاب النادي عن المشاركة الأوروبية في الموسم الماضي، مؤكدًا أن العودة للمنافسة القارية تمثل تحديًا إضافيًا للفريق.

وتحدث دي بروين عن مدربه الجديد أنطونيو كونتي، واصفًا إياه بالشخص المباشر الذي يطلب الكثير من لاعبيه، مشيرًا إلى أن أسلوبه التدريبي وفلسفته يختلفان عمّا اعتاد عليه سابقًا، لكنه يرى أن المدرب الإيطالي يدمج تكتيكاته مع قدرات الفريق بشكل مميز.