الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

كيفية الإخلاص في الدعاء.. 8 خطوات تحقق لك الاستجابة

الإخلاص في الدعاء
الإخلاص في الدعاء
أحمد سعيد

الإخلاص في الدعاء من أكثر ما يشغل بال عدد كبير من الناس لأن استجابة الدعاء تكون ضمن أسباب تحققها هو الإخلاص في الدعاء لذا سنتعرف في السطور التالية على 8 خطوات لمن يريد أن يكون مخلصا في دعائه.

كيفية الإخلاص في الدعاء؟
 

هناك 8 خطوات لمن يتساءل عن كيفية الإخلاص في الدعاء ويمكن حصرها فيما يلي:

  1. استشعار عظمة الله تعالى لأن استحضار عظمة الخالق وقدرته ورحمته، وتذكر الإنسان منا بأنه لا مُجيب لدعائه إلا من خالقه. 
  2. تطهير القلب من الرياء والسمعة، بأن يجعل الإنسان منا عبداته ودعاءه خالصًا لوجه الله تعالى وحده. 
    اليقين بالإجابة تأكد أن الله ما دام رزقك الدعاء فإنه سيستجيب لك، مهما كانت المدة فالله لا يعجزه شيء. 
  3. الصدق في الدعاء ادعُ الله بقلب خاشع ولسان صادق فهي من أسباب الإخلاص في الدعاء
  4. الدعاء في الأوقات الفاضلة، اغتنم الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، مثل جوف الليل. 
  5. الإلحاح في الدعاء
  6. الدعاء بما هو خير 
  7. الاستعانة بالدعاء المأثور كان تحفظ بعض الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم لتدعو بها الله تعالى. 
  8. الاستغفار كثيرا لأن استغفار الله تعالى فيه مغفرة للذنوب واعتراف بالذنب وهو ما يطهر القلب.

الدعاء بأسماء الله الحسنى

وكان الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، قال إن الدعاء بأسماء الله الحسنى داخل في مشروعية الدعاء عند ختم القرآن الكريم، وهو سُنّة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فعل ذلك الصحابة والتابعون.

وأضاف “جمعة”، أن الفقهاء نصوا على مشروعيته؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾ [الأعراف: 180]، وقوله سبحانه: ﴿قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الإسراء: 110]، والأمر المطلق بالدعاء يقتضي عموم الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال، فلا يجوز تخصيصه أو تقييده بحال دون حال إلا بدليل، وإلا كان ابتداعًا بتضييق ما وسعه الله سبحانه وتعالى.

وتابع الدكتور علي جمعة فالدعاء بأسماء الله الحسنى بعد ختم القرآن هو من الأمور المستحبة المشروعة التي عليها عمل المسلمين، والطعن على ذلك بالبدعة طعن على علماء الأمة بالجهل والضلالة، فعلى المسلم أن يتقي الله تعالى فيما يقول، وأن يحذر من القول على الله تعالى بغير علم، وأن يكون عالمًا بما يأمر به وينهى عنه، وأن يكون مدركًا لمآلات الأحكام قبل أن يفتي.

أدعية مأثورة عن النبي

ومن صيغ الأدعية المأثورة هي الدعاء بجوامع الكلم ودعاء فك الكرب وتفريج الهم كما ورد في السنة النبوية ومنها:

  • اللّهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واقضِ عنّا برحمتك شرّ ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخّرنا وما أسررنا وما أعلنّا وما أنت أعلم به منا.
  • اللهم أبعد عني رفقاء السوء، اللهم جنبني الفواحش والمعاصي، اللهم اغفر لي ذنبي، وطهّر قلبي، وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين.
  • اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين.
  • اللهمَّ اجعَل لنا في هذا اليوم دعوةً لا‌ تُرَد، وافتح لنا بابا في الجنّةِ لا‌ يُسَد واحشرنا في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليهِ وسلم.
  • اللهم صلّ صلاة كاملة، وسلم سلاما تاما، على نبي تنحل به العقد، وتنفرج به الكُرب، وتُقضى به الحوائج، وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويُستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله.
  • اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلي لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.
الإخلاص في الدعاء الإخلاص الدعاء كيفية الإخلاص في الدعاء استجابة الدعاء دعاء الدعاء بأسماء الله الحسنى أدعية مأثورة عن النبي النبي

