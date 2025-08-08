برنامج "شاعر المليون" الموسم الثاني عشر يستعد لانطلاق جولات مقابلات الشعراء

يستعد برنامج شاعر المليون لإطلاق جولات مقابلات لجنة تحكيم برنامج "شاعر المليون" في موسمه الثاني عشر، التي ستنطلق في نهاية شهر أغسطس الجاري من العاصمة السعودية الرياض، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من التصفيات لاختيار نخبة الشعراء المتأهلين إلى الحلقات المباشرة من البرنامج، الذي يُعد الأضخم من نوعه على مستوى الوطن العربي في مجال الشعر النبطي.

يُشار إلى أن لجنة التحكيم كانت قد أنهت مؤخراً فرز وتقييم أكثر من 1200 مشاركة من شعراء وشاعرات يمثلون 25 دولة، وذلك بعد انتهاء فترة التسجيل التي شهدت إقبالاً واسعاً، ما يعكس المكانة الرفيعة التي يتمتع بها البرنامج لدى جمهور الشعر النبطي ومحبيه.

وتبدأ جولات المقابلات المباشرة والافتراضية في عدد من المحطات الخليجية والعربية، سيعلن عنها قريباً، وستكون خاتمة الجولات في محطة العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتضم لجنة التحكيم نخبة من أبرز الأسماء في ساحة الشعر النبطي والنقد: الدكتور سلطان العميمي ، والدكتور غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد، إلى جانب اللجنة الاستشارية التي تضم كلاً من بدر صفوق وتركي المريخي.

وخلال الجولات، ستُمنح "البطاقات الذهبية" لعدد من الشعراء، وهي بطاقات تؤهّلهم مباشرة إلى قائمة "المئة شاعر"، الذين يخضعون لاختبارات تحريرية وشفهية، قبل اختيار أفضل 48مشاركاً لخوض المنافسات الحيّة التي تُقام على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.

ويُعد برنامج "شاعر المليون"، الذي تنظمه هيئة أبو ظبي للتراث منذ عام 2006، أحد أبرز المشاريع الثقافية التي تسعى إلى صون الموروث الأدبي غير المادي، وتعزيز حضور الشعر النبطي في المشهد الثقافي المعاصر، عبر دعم المواهب الشعرية، وتمكينها من الوصول إلى الجمهور العربي من المحيط إلى الخليج.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المقدمة في الموسم الثاني عشر أكثر من 15 مليون درهم إماراتي، يحصل الفائز بالمركز الأول على لقب "شاعر المليون"، وبيرق الشعر، بالإضافة إلى جائزة مالية قدرها 5 ملايين درهم، فيما يحصل الفائزون بالمراكز من الثاني حتى السادس على جوائز مالية متفاوتة.

ويترقّب عشاق الشعر النبطي في الخليج والعالم العربي انطلاق الجولات المقبلة، التي تشكّل محطة أساسية في رحلة الوصول إلى بيرق الشعر.