رياضة

ريبيرو يغيّر برنامج الأهلي قبل مواجهة مودرن سبورت في افتتاح الدوري

إسلام مقلد

حدد الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للنادي الأهلي، موعد تجمع لاعبي الفريق في الثامنة مساء اليوم الجمعة بأحد فنادق التجمع الخامس، استعداداً لدخول معسكر مغلق قبيل مواجهة مودرن سبورت، في أولى مباريات المارد الأحمر ببطولة الدوري غداً السبت.

الأهلي خاض مراناً صباحياً على ملعب التتش قبل 24 ساعة من اللقاء، في تغيير واضح للبرنامج المعتاد الذي كان يعتمد لسنوات على التدريب المسائي قبل الدخول في المعسكر المغلق، هذه المرة، سمح ريبيرو للاعبين بالمغادرة عقب المران الصباحي على أن يعودوا للتجمع مساءً بالفندق.

وسبق المران محاضرة فنية من المدرب الإسباني، تناول خلالها أبرز النقاط التكتيكية التي سيتم تنفيذها في مواجهة الغد، قبل أن يبدأ اللاعبون تدريبات خفيفة تضمنت جمل فنية وخططية محددة.

ويعد لقاء الغد الاختبار الرسمي الأول لريبيرو منذ توليه القيادة الفنية قبل مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية الأخيرة بالولايات المتحدة.

وحصل المدير الفني على تقرير مفصل من محللي الأداء عن فريق مودرن سبورت، شمل نتائجه بالموسم الماضي، وأسلوب لعبه، وأبرز صفقاته، إلى جانب تحليل مبارياته الودية الأخيرة، بهدف وضع خطة تمنح الأهلي بداية قوية في حملة الدفاع عن لقبه المحلي.

