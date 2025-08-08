الشحات وبيكهام وعمر كمال الأبرز.. فريق كامل يغيب عن الأهلى أمام مودرن سبورت بالدوري

حسم الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة الفريق استعداداً لمواجهة مودرن سبورت في التاسعة مساء غد السبت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز، مستبعداً 11 لاعباً دفعة واحدة.

وجاءت قائمة المستبعدين لأسباب فنية لتضم كلاً من محمد سيحا، عمر كمال عبد الواحد، أحمد رمضان بيكهام، حسين الشحات، إبراهيما كاظم، أحمد عابدين، محمد عبد الله، حمزة عبد الكريم، وأحمد عبد القادر، فيما غاب الثنائي مروان عطية وإمام عاشور بداعي الإصابة.

أما قائمة الفريق فقد ضمت: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، ياسين مرعي، محمد علي بن رمضان، ياسر إبراهيم، تريزيجيه، أحمد رضا، جراديشار، محمد شريف، محمد شكري، أشرف داري، أشرف بن شرقي، مجدي أفشة، مصطفى العش، أليو ديانج، أحمد مصطفى زيزو، كريم فؤاد، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا، وطاهر محمد طاهر.

وخاض الفريق مرانه الأخير صباح اليوم على ملعب التتش، في خطوة غير معتادة بعدما كان الأهلي لسنوات يفضل إقامة المران مساءً قبل دخول معسكر مغلق، حيث سمح ريبيرو للاعبين بمغادرة النادي عقب المران على أن يتجمعوا مساءً في أحد فنادق التجمع الخامس استعداداً للمباراة.

وشهد المران محاضرة فنية من المدرب الإسباني تناولت ملامح خطة اللعب وبعض التعليمات التكتيكية التي ينوي تطبيقها أمام مودرن سبورت، في أول اختبار رسمي له مع المارد الأحمر منذ توليه المهمة قبل كأس العالم للأندية الأخيرة بأمريكا.

كما تسلّم ريبيرو تقريراً فنياً من محللي الأداء تضمن دراسة شاملة لفريق مودرن سبورت، شملت نتائجه في الموسم الماضي، وطريقة لعبه، وأبرز صفقاته الجديدة، إضافة إلى تحليل مبارياته الودية الأخيرة، في إطار سعيه لبدء رحلة الدفاع عن لقب الدوري بانطلاقة قوية.