الساحر الاسمر وصل.. غزل المحلة يعلن التعاقد مع جريندو

أعلن نادي غزل المحلة، اليوم الجمعة التعاقد مع محمد عبداللطيف “جريندو” قادما من البنك الأهلي لتدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب غزل المحلة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الساحر الأسمر وصل قلعة زعيم الدلتا.. جريندو هنا.. جريندو محلاوي".

وضم غزل المحلة جريندو لتدعيم خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك لمدة موسمين في صفقة بيع نهائي.

وشارك جريندو صاحب الـ34 عامًا مع البنك الأهلي خلال الموسم الماضي في 18 مباراة، لكنه لم يسجل أو يصنع أي أهداف.

وبالتعاقد مع محمد عبداللطيف جريندو، أصبح عدد صفقات غزل المحلة في الميركاتو الصيفي 18 صفقة، وهم: يوسف العزب، أحمد عتمان، أحمد العش، أحمد شوشة، محمد أرموشة، مصطفى أوفا، شي بوندي، رحيم شوماري، رزق باشا، وعماد ميهوب على سبيل الإعارة، محمد عبدالغني، ويليامز صنداي، أحمد وحيد على سبيل الإعارة، سولومون ألادي، أحمد سعيد، محمود نبيل بلبل على سبيل الإعارة أيضًا، سعيدي بن كيبونديلا، وأخيرًا محمد عبداللطيف جريندو.



