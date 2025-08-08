قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوطنية للانتخابات: إعلان نتيجة الشيوخ النهائية الثلاثاء بمسرح التلفزيون بماسبيرو
عبد الرحمن دغموم يحرز هدف تقدم المصري في شباك الاتحاد السكندري
خطورة لكليوباترا .. تعادل سلبي بين سيراميكا والزمالك خلال 30 دقيقة بالدوري
مخالفة للقانون.. مصطفى بكري يطالب بسرعة الإفراج عن سيارات ذوي الهمم
قيادي بالشعب الجمهوري: قرار إسرائيل باحتلال غزة جريمة.. وموقف مصر يعبر عن ضمير الأمة
أسعار ومواصفات كيا k3 موديل 2025 في السوق السعودي
وزير خارجية فرنسا: خطة إسرائيل ستفاقم الوضع بغزة دون إطلاق سراح الرهائن
هل وقَّعت مصر اتفاقية جديدة مع إسرائيل بشأن الغاز الطبيعي؟.. البترول تكشف
بكلمات مؤثرة.. رامز جلال ينعى الفنان سيد صادق
مطلوب عريس.. ومطلوب عروسة.. ست ستات يرصد طرائف إعلانات الزواج زمان
عرض سيارة الملكة إليزابيث للبيع في مزاد علني.. كم سعرها؟
رياضة

الساحر الاسمر وصل.. غزل المحلة يعلن التعاقد مع جريندو

غزل المحلة
غزل المحلة
يمنى عبد الظاهر

أعلن نادي غزل المحلة، اليوم الجمعة التعاقد مع محمد عبداللطيف “جريندو” قادما من البنك الأهلي لتدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب غزل المحلة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الساحر الأسمر وصل قلعة زعيم الدلتا.. جريندو هنا.. جريندو محلاوي".

وضم غزل المحلة جريندو لتدعيم خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك لمدة موسمين في صفقة بيع نهائي.

وشارك جريندو صاحب الـ34 عامًا مع البنك الأهلي خلال الموسم الماضي في 18 مباراة، لكنه لم يسجل أو يصنع أي أهداف.

وبالتعاقد مع محمد عبداللطيف جريندو، أصبح عدد صفقات غزل المحلة في الميركاتو الصيفي 18 صفقة، وهم: يوسف العزب، أحمد عتمان، أحمد العش، أحمد شوشة، محمد أرموشة، مصطفى أوفا، شي بوندي، رحيم شوماري، رزق باشا، وعماد ميهوب على سبيل الإعارة، محمد عبدالغني، ويليامز صنداي، أحمد وحيد على سبيل الإعارة، سولومون ألادي، أحمد سعيد، محمود نبيل بلبل على سبيل الإعارة أيضًا، سعيدي بن كيبونديلا، وأخيرًا محمد عبداللطيف جريندو.

 

نادي غزل المحلة التعاقد مع محمد عبداللطيف جريندو البنك الأهلي

