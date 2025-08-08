عبد الرحمن دغموم يحرز هدف تقدم المصري في شباك الاتحاد السكندري

تمكن الجزائرى عبد الرحمن دغموم لاعب المصري من تسجيل أول أهداف المسابقة بمرمى الاتحاد السكندرى بالدقيقة 15 من عمر الشوط الأول في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد السويس الجديد ضمن الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري.

وخاض المصري المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى.. محمود حمدي.

خط الدفاع .. كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد هاشم، عمرو سعداوي.

خط الوسط .. محمد مخلوف، أحمد علي عامر، عبد الرحيم دغموم، محمود حمادة.

الهجوم .. صلاح محسن، منذر طمين.

بينما خاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم «جنش».

خط الدفاع: مصطفى ابراهيم- محمود شبانة- كريم الديب- عبدالرحمن بودي.

الوسط: محمد توني- محمد كناريا- نور علاء.

خط الهجوم: عمرو جمعة- محمود عجيب- جون إيبوكا.