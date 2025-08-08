مانشستر يونايتد يفتح الباب لرحيل هويلوند على سبيل الإعارة

فتح نادي مانشستر يونايتد الباب أمام رحيل مهاجمه الدنماركي راسموس هويلوند على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك وفقًا لما كشفه الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو. وتترقب عدة أندية، أبرزها ميلان الإيطالي، موقف اللاعب الذي يبدو متمسكًا بالبقاء في ملعب "أولد ترافورد".

أوضح رومانو أن مانشستر يونايتد وضع شروطًا محددة لإتمام عملية الإعارة، حيث يطلب النادي الإنجليزي 6 ملايين يورو مقابل الإعارة، بالإضافة إلى إلزام النادي الجديد بتحمّل راتب اللاعب بالكامل. تأتي هذه الخطوة في ظل رغبة النادي في تحقيق استفادة مالية من الصفقة، مع إمكانية عودة اللاعب لاحقًا.

ميلان يبدأ المفاوضات وهويولند يتمسك باليونايتد

بدأ نادي ميلان الإيطالي بالفعل مفاوضاته لضم اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، في محاولة لتعزيز خط هجومه. ومع ذلك، فإن رغبة هويلوند الشخصية هي البقاء مع مانشستر يونايتد، حيث يمتد عقده مع الفريق حتى صيف 2028 مع خيار التمديد لعام إضافي.

من جهته، علّق روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، على مستقبل اللاعب قائلاً: "أنا سعيد للغاية بوجوده، لكنه سوق الانتقالات ولا أحد يعرف ما قد يحدث".

مسيرة هويلوند مع اليونايتد

انضم هويلوند إلى مانشستر يونايتد قادمًا من أتالانتا في صيف 2023، في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 75 مليون يورو. ومنذ ذلك الحين، شارك اللاعب في 95 مباراة، سجل خلالها 26 هدفًا، وتوج مع الفريق بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي.