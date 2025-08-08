الاتحاد يعود ويسجل هدف التعادل في شباك المصري بالدوري

أحرز مصطفى إبراهيم هدف تعادل الاتحاد السكندري في شباك المصري البورسعيدي في اللقاء الذي يجمع بينهما باستاد السويس ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري



ونجح مصطفي إبراهيم في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 48 عقب كلة ركنية للاتحاد من جهة اليمين نفذها كريم الديب بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها مصطفى إبراهيم برأسية من منتصف منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى

أحداث الشوط الأول

وأنهي النادي المصري الشوط الأول متقدما على الاتحاد السكندري بهدف نظيف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم باستاد السويس ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز .

وتمكن الجزائرى عبد الرحيم دغموم لاعب المصري من تسجيل أول أهداف المسابقة بمرمى الاتحاد السكندرى في الدقيقة 15 من عمر الشوط الاول.

وشهدت أحداث الشوط الاول سيطرة تامة من لاعبي المصري وإهدار العديد من الفرص المحققة للتهديف عن طريق صلاح محسن ومحمود حمادة، بينما ظهرت هجمات فريق الاتحاد على استيحاء دون خطورة على مرمى الفريق الساحلى.

تشكيل الفريقين

وخاض المصري المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى.. محمود حمدي.

خط الدفاع .. كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد هاشم، عمرو سعداوي.

خط الوسط .. محمد مخلوف، أحمد علي عامر، عبد الرحيم دغموم، محمود حمادة.

الهجوم .. صلاح محسن، منذر طمين.

بينما خاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم «جنش».

خط الدفاع: مصطفى ابراهيم- محمود شبانة- كريم الديب- عبدالرحمن بودي.

الوسط: محمد توني- محمد كناريا- نور علاء.

خط الهجوم: عمرو جمعة- محمود عجيب- جون إيبوكا.