أستاذ علوم سياسية عن قرار احتلال غزة: إسرائيل تكتب التاريخ بالجرافات
سحب كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية غدا.. اعرف الشروط
الجيل: احتلال غزة إفلاس سياسي واستمرار لانتهاكات وإجرام إسرائيل
السفير الأمريكي بإسرائيل يشن هجوما لاذعا ضد رئيس الوزراء البريطاني بسبب غزة
الاثنين.. الإسماعيلي يجري اختباراته الخارجية للناشئين في دمياط
مهرجان العلمين 2025 .. توافد الجمهور بكثافة على حفل تامر عاشور
إيقاف مدرب برشلونة المباراة القادمة في دوري أبطال أوروبا
خطوات دفع فاتورة المياه 2025 أون لاين
خطوة للأمان.. مبادرة لوقف نزيف الطرق في الوادي الجديد
الشوط الأول.. الزمالك يتعادل مع سيراميكا كليوباترا 0-0 في الدوري
تدريبات خاصة للاعب الزمالك المستبعد من مواجهة سيراميكا في الدوري
حشـ يش وفيديوهات خادشة.. اعترافات صانع المحتوى خالد الرسام بعد ضبطه
رياضة

الاتحاد يعود ويسجل هدف التعادل في شباك المصري بالدوري

مصطفى ابراهيم
مصطفى ابراهيم
حسام الحارتي

أحرز مصطفى إبراهيم هدف تعادل الاتحاد السكندري في شباك المصري البورسعيدي في اللقاء الذي يجمع بينهما باستاد السويس ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري 
 

ونجح مصطفي إبراهيم في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 48 عقب كلة ركنية للاتحاد من جهة اليمين نفذها كريم الديب بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها مصطفى إبراهيم برأسية من منتصف منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى

أحداث الشوط الأول 

وأنهي النادي المصري الشوط الأول متقدما على الاتحاد السكندري بهدف نظيف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم باستاد السويس ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز .

وتمكن الجزائرى عبد الرحيم دغموم لاعب المصري من تسجيل أول أهداف المسابقة بمرمى الاتحاد السكندرى في الدقيقة 15 من عمر الشوط الاول.

وشهدت أحداث الشوط الاول سيطرة تامة من لاعبي المصري وإهدار العديد من الفرص المحققة للتهديف عن طريق صلاح محسن ومحمود حمادة، بينما ظهرت هجمات فريق الاتحاد على استيحاء دون خطورة على مرمى الفريق الساحلى.

تشكيل الفريقين

وخاض المصري المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى.. محمود حمدي.

خط الدفاع .. كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد هاشم، عمرو سعداوي.

خط الوسط .. محمد مخلوف، أحمد علي عامر، عبد الرحيم دغموم، محمود حمادة.

الهجوم .. صلاح محسن، منذر طمين.

بينما خاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم «جنش».

خط الدفاع: مصطفى ابراهيم- محمود شبانة- كريم الديب- عبدالرحمن بودي.

الوسط: محمد توني- محمد كناريا- نور علاء.

خط الهجوم: عمرو جمعة- محمود عجيب- جون إيبوكا.

مصطفى ابراهيم الاتحاد السكندري المصري البورسعيدي استاد السويس بطولة الدوري المصري

البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق

عرض البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق على الطب الشرعي

الإيجار القديم

شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنون بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لماذا حدد الرئيس السيسي الأول من نوفمبر لافتتاح المتحف المصري الكبير

الايجار القديم

ليس إلزاميا .. مفاجأة بشأن إخلاء شقق الإيجار القديم بعد تطبيق القانون

حدود السحب من ماكينات ATM والبنوك وإنستاباي

حدود السحب اليومي من ماكينات ATM والبنوك وإنستاباي

سيراميكا كليوباترا

صفقات الأهلي تزين تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري

تنسيق الجامعات 2025

العلوم 81.2%وذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9% وبيطري84.7.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

البلوجر المقبوض عليهم

النائب العام يأمر بحبس 8 بلوجر لبث مقاطع علي تيك توك خادشة للحياء

فعاليات المعسكر الصيفي

رئيس المعاهد الأزهرية: معسكرات الوافدين تفتح آفاق التفاعل بين الثقافات

الدكتور شوقي علام

شوقي علام: الإمام محمد عبده فرّق بين التشبه المذموم والمباح في مسألة "البرنيطة"

فعاليات الأسبوع الدعوي التاسع

بـ 5 ندوات.. البحوث الإسلامية يختتم أسبوع الدعوة التاسع بالجامع الأزهر

مهرجان العلمين 2025 .. توافد الجمهور بكثافة على حفل تامر عاشور

حفل تامر عاشور
حفل تامر عاشور
حفل تامر عاشور

ودعي الروائح الكريهة للأبد.. 6 حيل طبيعية لتعطير منزلك برائحة تدوم لأيام

حيل طبيعية لتعطير المنزل
حيل طبيعية لتعطير المنزل
حيل طبيعية لتعطير المنزل

فوائد إستخدام إكليل الجبل .. كنز عشبي للصحة والتجميل

فوائد إكليل الجبل الصحية والتجميلية
فوائد إكليل الجبل الصحية والتجميلية
فوائد إكليل الجبل الصحية والتجميلية

8 أكلات بتعمل غازات .. رقم 5 غير متوقع وسيدهشك

أطعمة تزيد من غازات المعدة
أطعمة تزيد من غازات المعدة
أطعمة تزيد من غازات المعدة

حقيقة تعاطي خالد الرسام المخدرات

حشـ يش وفيديوهات خادشة.. اعترافات صانع المحتوى خالد الرسام بعد ضبطه

أم خالد

في الساحل .. حقيقة القبض على التيك توكر أم خالد

الفنان سيد صادق

سيد صادق امتلك محلا لبيع قطع غيار السيارات في وسط البلد

سوزي الاردنية

من التيك توك لغسيل أموال.. تطورات جديدة في قضية سوزي الأردنية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

