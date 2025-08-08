الهلال الأحمر بشمال سيناء: الاحتلال يمنع إدخال ربع المساعدات المصرية لغزة

أكد الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، أن الجهود المصرية لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة بلغت مستويات غير مسبوقة منذ اندلاع العدوان في السابع من أكتوبر 2023، مشيرًا إلى أن ما تم تقديمه من مساعدات حتى الآن يتجاوز نصف مليون طن من الأغذية والمستلزمات الطبية والإغاثية.

وأوضح زايد أن هذه الكمية تمثل 70% من إجمالي المساعدات التي دخلت القطاع، وأن شباب الهلال الأحمر نفذوا أكثر من 700 ألف ساعة عمل تطوعي في سبيل إيصال الدعم، ضمن منظومة إغاثية متكاملة بالتنسيق مع الدولة المصرية والمنظمات الدولية.

تحذيرات أممية ومطالبات بإدخال 1000 شاحنة يوميًا

لفت زايد إلى أن تصريحات أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، التي شدد فيها على ضرورة إدخال ما لا يقل عن 1000 شاحنة مساعدات يوميًا إلى غزة، تعكس حجم النكبة الإنسانية المتفاقمة داخل القطاع، خصوصًا بين الأطفال والنساء، في ظل تجويع ممنهج تمارسه سلطات الاحتلال.

وأكد أن مصر تتحرك بمنطق "المروءة والشرف والكرامة"، كما عبّر عن ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرًا أن القضية الفلسطينية هي مسؤولية أخلاقية ووطنية لا يمكن التراجع عنها.

تعنت الاحتلال وعرقلة متعمدة للمساعدات

وكشف رئيس فرع الهلال الأحمر أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يتعمد إعاقة إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم، موضحًا أن المتطوعين المصريين يواجهون تحديات يومية في نقل الإمدادات إلى المعبر، حيث لا يُسمح بمرور جزء كبير من الشحنات.

وقال زايد: "رغم إدخالنا أكثر من 15 ألف طن من المساعدات خلال عشرة أيام فقط، فإن ربع هذه الكمية تم منعها من الدخول"، مشيرًا إلى أن هذه العراقيل تمثل أحد أوجه حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني عبر منع الغذاء والدواء والماء.