ده الخرتيت مابيتولدش في 5 سنين.. خالد منتصر يردّ على أشهر الفتاوى الغريبة

انتقد الدكتور خالد منتصر، الكاتب والمفكر والطبيب، استخدام ما وصفه بـ"فزاعة التخصص"؛ لقمع الأصوات المستنيرة التي تحاول مناقشة قضايا دينية من منظور علمي أو عقلاني، مؤكدًا أن رفض غير المتخصصين في الشأن الديني للحديث أو النقاش؛ هو محاولة لإغلاق باب الاجتهاد، وتكريس الوصاية الفكرية.

وقال منتصر، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة صدى البلد: كلما حاول شخص مستنير الحديث في الشأن الديني؛ يقال له: كيف تتكلم وأنت طبيب؟، كيف وأنت مهندس؟، لكن حينما يُخرِّج الأزهر طبيبًا يتحدث في الدين، يُرفض أيضًا، فهل المشكلة في التخصص، أم في الفكر نفسه؟".

إمكانية امتداد الحمل لـ 4 سنوات

وضرب مثلًا بما قاله مفتي سابق للجمهورية عن إمكانية امتداد الحمل لـ 4 سنوات، قائلًا: "هذا كلام غير علمي، والمصيبة أن من قاله كان في منصب رسمي كـ مُفتٍ، أي أنه المرجعية في نظر البعض، فهل يُطلب مني كطبيب أن أسكت عن هذا؟".

وأضاف منتصر: "حين اعترضت على هذه الفتوى؛ شُتمت واتُهمت بأنني غير متخصص، رغم أن ما قيل يخالف الطب والعقل والمنطق، قيل إن بعض الفقهاء قالوا إن الحمل قد يمتد لـ 5 سنوات، طيب الخرتيت ما بيتولدش في 5 سنين".