كوبر يتولى رئاسة القيادة المركزية الأمريكية خلفا لمايكل كوريللا
إعلام إسرائيلي: جميع قادة الأجهزة الأمنية رفضوا خطة احتلال غزة
هل يجب على الزوجة خدمة زوجها؟.. 5 أدلة من القرآن والسنة
مفاجآت عديدة بقائمة الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في الدوري
النيجر تعلن تأميم شركة "إس أم ال"المشغلة لمنجم الذهب الوحيد في البلاد
نصحته بالرحيل.. رمزي صالح يكشف مفاجآت بشأن أزمة وسام أبو علي والأهلي
المكسيك ترفض أي عمل عسكري أمريكي على أراضيها ضد عصابات المخدرات
مقتل شرطي أمريكي إثر إصابته في إطلاق نار بجامعة بولاية جورجيا
عودة الدوري المصري.. أبرز مباريات اليوم السبت 8-9-2025 والقنوات الناقلة
رسالة مفاجئة من رمزي صالح بشأن أزمة وسام أبو علي
أسطوري تاريخي.. عمرو أديب يشيد بهدف لاعب الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا
الاعتراض على قدر الله بهذا الفعل.. يجعلك من المغضوب عليهم
محافظات

أخبار الوادي الجديد.. عيادات مجانية لخدمة مرضى السرطان.. وإعادة فتح باب القبول للذكور بمدارس التمريض

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادي الجديد: عيادات مجانية لخدمة مرضى السرطان بالخارجة

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن البدء في تنفيذ مشروع إقامة عيادات طبية تخصصية لعلاج مرضى السرطان وخدمتهم بالمجان في مدينة الخارجة.

وأكد الزملوط، أن المشروع يتضمن إقامة عيادات طبية متخصصة في علاج الأورام بالمجان، وذلك بمقر جمعية واحة الخير لمرضى السرطان، على أن تتولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة تنفيذ المشروع، والذي يتضمن إقامة توسعات مستقبلية لمبنى الجمعية والعيادات، لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المرضى وإقامة ساحة لانتظار السيارات. 

ولفت المحافظ، إلى أن وحدة الكشف المبكر عن الأورام الكائنة بمقر الجمعية تعمل لخدمة المواطنين بالتنسيق مع التأمين الصحي ومديرية الصحة لإعداد خطة مسح للفئات المستهدفة؛ بهدف رفع نسب الشفاء والتعافي من خلال التشخيص والعلاج المُبكر للمرض.

وقالت جمعية واحة الخير لعلاج مرضى السرطان بالوادي الجديد، في بيان لها، إن الجمعية بدعم من المحافظ بصدد شراء جهاز العلاج الإشعاعي وجهاز أشعة رنين حديث؛ تيسيرًا على أبناء المحافظة.


الوادي الجديد .. إعادة فتح باب القبول للذكور بمدارس التمريض بمركزي الفرافرة وبلاط


أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إعادة فتح باب القبول بمدارس التمريض بمركزي الفرافرة وبلاط للذكور فقط بحد أدنى للمجموع ٢٥٥ درجة، وذلك نظرًا لعدم اكتمال العدد المطلوب.

وأوضح الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه تقرر فتح باب التقديم بالمركزين يومي الأحد والأثنين ١٠ و ١١ أغسطس ٢٠٢٥، بمقر مدرستي التمريض بالفرافرة وبلاط، وفي حال عدم اكتمال العدد يتم استكمال العدد من الإناث المتقدمين بالمركزين.


خطوة للأمان.. مبادرة لوقف نزيف الطرق في الوادي الجديد

ترأست حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، الاجتماع الأول للجنة مبادرة "خطوة للأمان"، وذلك في خطوة استباقية تستهدف تعزيز السلامة على الطرق وتخفيف الأعباء الناجمة عن الحوادث المرورية.

حضر الاجتماع رؤساء وممثلو الجهات التنفيذية المعنية، من مديريات الصحة والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والطرق والنقل، وهيئة الطرق والإسعاف، والرعاية العاجلة، بالإضافة إلى إدارات مركز المعلومات والمتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور إبراهيم محمد، مدير إدارة الثقافة الصحية ومنسق المبادرة، الإحصائيات الرسمية التي رصدت متوسطًا يوميًا لعدد الإصابات الناتجة عن حوادث الطرق، بالإضافة إلى معدل الوفيات خلال العامين الماضيين، وأبرز عوامل الخطورة المؤدية لوقوع الحوادث.

ووجّهت نائب المحافظ بتكامل الأدوار بين القطاعات المختلفة، وبحث اعتماد منهج علمي وتحليلي؛ لتحديد حجم الظاهرة، وأسبابها على المستوى المحلي.

وأوصت بإنشاء خريطة تفاعلية للمناطق الأكثر خطورة والأعلى في معدلات وقوع الحوادث، إضافة إلى تكليف كل قطاع مشارك بوضع خطة عمل مزمنة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، على أن يتم تقديمها خلال أسبوعين.

وشددت على ضرورة تحديد المهام التنفيذية لكل جهة، مع مراعاة تخصيص مؤشرات تقييم ربع سنوية؛ لقياس مدى التقدم نحو تحقيق أهداف المبادرة، ورصد فوري لأي تحديات تعوق التنفيذ والتعامل معها في حينه.

وفي ختام الاجتماع، أكدت أهمية استمرارية المتابعة الميدانية، وتكثيف جهود التوعية، بما يضمن نجاح المبادرة كمشروع تنموي وإنساني يخدم أهالي المحافظة ويعزز أمنهم وسلامتهم على الطرق.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد فعاليات محافظ الوادي الجديد

سنة النبي في صلاة الفجر

سنة النبي في صلاة الفجر.. ما السور التي كان يقرأها الرسول بعد الفاتحة؟

اشتغلت شفتين بدون أكل..وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بـ"قصر العيني"

اشتغلت شفتين بدون أكل.. وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بالقصر العيني

سيارات المعاقين

مخالفة للقانون.. مصطفى بكري يطالب بسرعة الإفراج عن سيارات ذوي الهمم

تنسيق الجامعات 2025

10 كليات في تنسيق المرحلة الثالثة 2025 مطلوب خريجيها بسوق العمل

أرشيفية

حقيقة وقف صرف المعاشات لهذه الفئات من المواطنين

حالة الطقس

عودة القبة الحرارية.. موجة حارة تضرب البلاد خلال ساعات لمدة 10 أيام

أسعار الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

احمد عبد العزيز

أحمد عبد العزيز لشاب رفض مصافحته: أنت ابني وحقك علي

أنقذوا يونس.. طفل يحاول النجاة من مصير شقيقيه بمرض ضمور العضلات

أنقذوا يونس.. طفل يحاول النجاة من مصير شقيقيه بمرض ضمور العضلات

.هيثم صفوت حمزة عميدًا لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لمدة ثلاث سنوات

قرار جمهوري بتعيين د.هيثم حمزة عميدًا لكلية الحاسبات بجامعة القاهرة

معهد النقل

فرص تدريب وعمل دولية.. بدء قبول دفعة جديدة بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل بـ وردان

بالصور

قوام رشيق.. شيماء سيف تثير الجدل بأحدث ظهور

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

مشكلة محرجة تواجه أغلب النساء… إليك الحل السهل

خطوات للتخلص من رائحة العرق الكريهة خلال الصيف
خطوات للتخلص من رائحة العرق الكريهة خلال الصيف
خطوات للتخلص من رائحة العرق الكريهة خلال الصيف

مشروب حب العزيز بالحليب .. كنز غذائي لتحسين الخصوبة والهضم

مشروب حب العزيز
مشروب حب العزيز
مشروب حب العزيز

ماذا يحدث للجسم عند تناول حب العزيز بانتظام؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول حب العزيز بانتظام؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول حب العزيز بانتظام؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول حب العزيز بانتظام؟

اتهام مداهم بغسيل الاموال

65 مليون جنيه … حقيقة اتهام مداهم بغسيل الأموال

والد صغير سوبر ماركت المهندسين

احنا صعايدة وعايزين القصاص.. أول ظهور لأسرة صغير سوبر ماركت المهندسين| فيديو

حفل زفاف الدكتورة يومي

فرح عالمي في ايطاليا ...الدكتورة يومي تدخل القفص الذهبي

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

