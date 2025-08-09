أخبار الوادي الجديد.. عيادات مجانية لخدمة مرضى السرطان.. وإعادة فتح باب القبول للذكور بمدارس التمريض

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادي الجديد: عيادات مجانية لخدمة مرضى السرطان بالخارجة

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن البدء في تنفيذ مشروع إقامة عيادات طبية تخصصية لعلاج مرضى السرطان وخدمتهم بالمجان في مدينة الخارجة.

وأكد الزملوط، أن المشروع يتضمن إقامة عيادات طبية متخصصة في علاج الأورام بالمجان، وذلك بمقر جمعية واحة الخير لمرضى السرطان، على أن تتولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة تنفيذ المشروع، والذي يتضمن إقامة توسعات مستقبلية لمبنى الجمعية والعيادات، لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المرضى وإقامة ساحة لانتظار السيارات.

ولفت المحافظ، إلى أن وحدة الكشف المبكر عن الأورام الكائنة بمقر الجمعية تعمل لخدمة المواطنين بالتنسيق مع التأمين الصحي ومديرية الصحة لإعداد خطة مسح للفئات المستهدفة؛ بهدف رفع نسب الشفاء والتعافي من خلال التشخيص والعلاج المُبكر للمرض.

وقالت جمعية واحة الخير لعلاج مرضى السرطان بالوادي الجديد، في بيان لها، إن الجمعية بدعم من المحافظ بصدد شراء جهاز العلاج الإشعاعي وجهاز أشعة رنين حديث؛ تيسيرًا على أبناء المحافظة.



الوادي الجديد .. إعادة فتح باب القبول للذكور بمدارس التمريض بمركزي الفرافرة وبلاط



أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إعادة فتح باب القبول بمدارس التمريض بمركزي الفرافرة وبلاط للذكور فقط بحد أدنى للمجموع ٢٥٥ درجة، وذلك نظرًا لعدم اكتمال العدد المطلوب.

وأوضح الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه تقرر فتح باب التقديم بالمركزين يومي الأحد والأثنين ١٠ و ١١ أغسطس ٢٠٢٥، بمقر مدرستي التمريض بالفرافرة وبلاط، وفي حال عدم اكتمال العدد يتم استكمال العدد من الإناث المتقدمين بالمركزين.



خطوة للأمان.. مبادرة لوقف نزيف الطرق في الوادي الجديد

ترأست حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، الاجتماع الأول للجنة مبادرة "خطوة للأمان"، وذلك في خطوة استباقية تستهدف تعزيز السلامة على الطرق وتخفيف الأعباء الناجمة عن الحوادث المرورية.

حضر الاجتماع رؤساء وممثلو الجهات التنفيذية المعنية، من مديريات الصحة والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والطرق والنقل، وهيئة الطرق والإسعاف، والرعاية العاجلة، بالإضافة إلى إدارات مركز المعلومات والمتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور إبراهيم محمد، مدير إدارة الثقافة الصحية ومنسق المبادرة، الإحصائيات الرسمية التي رصدت متوسطًا يوميًا لعدد الإصابات الناتجة عن حوادث الطرق، بالإضافة إلى معدل الوفيات خلال العامين الماضيين، وأبرز عوامل الخطورة المؤدية لوقوع الحوادث.

ووجّهت نائب المحافظ بتكامل الأدوار بين القطاعات المختلفة، وبحث اعتماد منهج علمي وتحليلي؛ لتحديد حجم الظاهرة، وأسبابها على المستوى المحلي.

وأوصت بإنشاء خريطة تفاعلية للمناطق الأكثر خطورة والأعلى في معدلات وقوع الحوادث، إضافة إلى تكليف كل قطاع مشارك بوضع خطة عمل مزمنة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، على أن يتم تقديمها خلال أسبوعين.

وشددت على ضرورة تحديد المهام التنفيذية لكل جهة، مع مراعاة تخصيص مؤشرات تقييم ربع سنوية؛ لقياس مدى التقدم نحو تحقيق أهداف المبادرة، ورصد فوري لأي تحديات تعوق التنفيذ والتعامل معها في حينه.

وفي ختام الاجتماع، أكدت أهمية استمرارية المتابعة الميدانية، وتكثيف جهود التوعية، بما يضمن نجاح المبادرة كمشروع تنموي وإنساني يخدم أهالي المحافظة ويعزز أمنهم وسلامتهم على الطرق.