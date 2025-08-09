اليوم .. منتخب مصر يواجه اليابان في كأس العالم لناشىء اليد

يختتم فى السابعة والنصف مساءاليوم، المنتخب الوطنى لناشئى كرة اليد مبارياته بالدور الأول أمام نظيره اليابانى بالجولة الثالثة من دور المجموعات لمونديال اليد تحت 19 عامًا، والمقام فى مصر تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويحمل شعار «مصر تستقبل العالم».

تقام المباراة على الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة فى استاد القاهرة الدولى، ويبحث الفراعنة بقيادة فيرناندو روبيرتو المدير الفنى عن الفوز لحصد العلامة الكاملة بالدور الأول، والتأهل كأول المجموعة، وتعتبر هى المباراة الأقوى، لاسيما أن اليابان حقق الفوز على كل من البحرين وكوريا الجنوبية وينافس الفريقان على صدارة المجموعة.

وكان المنتخب استهل مشواره فى البطولة بفوز كاسح على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 46 ــ 27، ثم على البحرين بنتيجة 36 ــ 28.