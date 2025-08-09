قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

قوات الإحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة أريحا ومخيم العين

قوات الإحتلال
قوات الإحتلال
محمود نوفل

 
أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة أريحا بالإضافة إلى مخيم العين غرب نابلس.

وذكر المصدر ذاته أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف أيضا مباني سكنية بالتزامن مع غارات جوية إسرائيلية في محيط شارع 5 شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

وفي وقت سابق فجرت قوات الإحتلال الإسرائيلي، منزل الأسير عبدالرحيم الهيموني في الخليل جنوبي الضفة الغربية بحسب ما صرحت به مصادر فلسطينية.

وكانت سلطات الإحتلال اتهمت الأسير الهيموني بالمشاركة في عملية يافا، خلال العام الماضي.

وشهدت  يافا في الأول من أكتوبر 2024 حادث إطلاق نار وهجوم مسلح نفذه مقاومان فلسطينيان خارج محطة القطار الخفيف في يافا.

وحينها ، أعلنت الجناح العسكري لحركة حماس ، كتائب عز الدين القسام مسؤوليتها عن عملية يافا، التي أدت إلى مقتل 7 إسرائيليين وإصابة 16 آخرين.

وبيًنت الكتائب في بيان لها تفاصيل الحادث حيث قالت إن عنصرين من عناصرها استطاعا التسلل إلى داخل إسرائيل، وقاما بـ طعن أحد الجنود والاستيلاء على سلاحه الآلي، ثم تنفيذ العملية في موقعين مختلفين في قلب تل أبيب أحدهما داخل محطة للقطارات.

قوات الإحتلال مدينة أريحا مخيم العين القسام حماس

