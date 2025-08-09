كيفية صلاة الوتر بأكثر من ركعة واحدة.. خطأ شائع تجنبه

صلاة الوتر من أفضل ما يؤديه العبد أثناء جوف الليل، و صلاة الوتر سُنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولها فضل عظيم، حيث أوصى بها الرسول في أكثر من حديث شريف وحث عليها، واعتبرها من أحب الصلوات إلى الله، وفي السطور التالية نتعرف على كيفية أداء صلاة الوتر بأكثر من ركعة.

كيفية صلاة الوتر بأكثر من ركعة واحدة

يمكن أداء صلاة الوتر بأكثر من ركعة وليس شرطا أن تكون ركعة واحدة كما يعتقد البعض؛ فيجوز صلاتها ثلاث ركعات متصلة بتشهد واحد، أو ثلاث ركعات منفصلة بتسليمتين، كما يمكن أداء ركعتين ثم ركعة منفصلة.

ويمكن أيضًا للمصلي أداء صلاة الوتر خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة ركعة متصلة، مع الاكتفاء بتشهد واحد في الركعة الأخيرة، أو بتشهدين في الركعتين الأخيرتين.

فضل صلاة الوتر وقيام الليل

عدّد بعض العُلماءُ بعض فضائل قيام اللّيل ومنها ركعة الوتر، وهي:

1- عناية النبيّ - عليه الصّلاة والسّلام - بقيام اللّيل حتى تفطّرت قدماه، فقد كان يجتهدُ في القيام اجتهادًا عظيمًا.

2- قيامُ اللّيل من أعظم أسبابِ دخول الجنّة.

3- قيامُ اللّيل من أسباب رَفع الدّرجات في الجنّة.

4- المحافظونَ على قيام اللّيل مُحسنونَ مُستحقّون لرحمة الله وجنّته، فقد مدح الله أهل قيام اللّيل، وعدَّهم في جملة عباده الأبرار.

5-مدح الله أهل قيام اللّيل في جملة عباده الأبرار، فقال - عزَّ وَجَل -: (وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا).

6- قيام اللّيل أفضَلُ الصّلاة بعد الفريضة.

7-قيامُ اللّيل مُكفِّرٌ للسّيئاتِ ومنهاةٌ للآثام.

8-شرفُ المُؤمن قيام اللّيل.

9-قيامُ اللّيل يُغْبَطُ عليه صاحبه لعظيم ثوابه، فهو خير من الدّنيا وما فيها.

10- من أسباب مغفرة الذنوب، ومن صلى التراويح كما ينبغي فقد قام رمضان.

