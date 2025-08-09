كاتب: إسرائيل تمارس سياسة التجويع في غزة وتواجه ضغوطًا دولية

قال الكاتب الصحفي جمال رائف إن إسرائيل تتبع سياسة ممنهجة لحصار قطاع غزة، من خلال إغلاق المعابر من الجهة الفلسطينية ومنع دخول المساعدات الإنسانية، في إطار ما وصفه بـ"سياسة التجويع" التي تستهدف المدنيين.

إسرائيل ترتكب كارثة إنسانية

أكد جمال رائف خلال صباح البلد أن ما تقوم به إسرائيل يعد كارثة إنسانية مكتملة الأركان، حيث ترفض السماح بدخول المساعدات، وتغلق المعابر، رغم الأوضاع المأساوية التي يعيشها سكان القطاع.

وأشار إلى أن هذه السياسة تضع إسرائيل تحت ضغط دولي متزايد، وهو ما ظهر بوضوح في التوتر الذي بدا خلال مداخلات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

مصر تواصل دعمها للقضية الفلسطينية

وأوضح رائف أن الدولة المصرية تبذل جهودًا حثيثة لدعم فلسطين، وترفض بشكل قاطع محاولات تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن هناك إجراءات تعرقل دخول المساعدات، رغم المساعي المصرية للتخفيف من معاناة الفلسطينيين.

المعارضون لا يرفضون الحرب بل يرون فيها عبئًا على إسرائيل

كما أشار رائف إلى أن الفكر المعارض داخل إسرائيل لا يرفض الحرب على غزة من حيث المبدأ، ولكن يرى أنها عبء عسكري واستراتيجي على إسرائيل، في ظل تعقيدات المشهد الداخلي والضغوط الدولية المتصاعدة.