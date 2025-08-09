قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

كاتب: إسرائيل تمارس سياسة التجويع في غزة وتواجه ضغوطًا دولية

منار عبد العظيم

قال الكاتب الصحفي جمال رائف إن إسرائيل تتبع سياسة ممنهجة لحصار قطاع غزة، من خلال إغلاق المعابر من الجهة الفلسطينية ومنع دخول المساعدات الإنسانية، في إطار ما وصفه بـ"سياسة التجويع" التي تستهدف المدنيين.

إسرائيل ترتكب كارثة إنسانية

أكد جمال رائف خلال صباح البلد  أن ما تقوم به إسرائيل يعد كارثة إنسانية مكتملة الأركان، حيث ترفض السماح بدخول المساعدات، وتغلق المعابر، رغم الأوضاع المأساوية التي يعيشها سكان القطاع.

وأشار إلى أن هذه السياسة تضع إسرائيل تحت ضغط دولي متزايد، وهو ما ظهر بوضوح في التوتر الذي بدا خلال مداخلات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

مصر تواصل دعمها للقضية الفلسطينية

وأوضح رائف أن الدولة المصرية تبذل جهودًا حثيثة لدعم فلسطين، وترفض بشكل قاطع محاولات تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن هناك إجراءات تعرقل دخول المساعدات، رغم المساعي المصرية للتخفيف من معاناة الفلسطينيين.

المعارضون لا يرفضون الحرب بل يرون فيها عبئًا على إسرائيل

كما أشار رائف إلى أن الفكر المعارض داخل إسرائيل لا يرفض الحرب على غزة من حيث المبدأ، ولكن يرى أنها عبء عسكري واستراتيجي على إسرائيل، في ظل تعقيدات المشهد الداخلي والضغوط الدولية المتصاعدة.

قطاع غزة إغلاق المعابر الجهة الفلسطينية

سنة النبي في صلاة الفجر

سنة النبي في صلاة الفجر.. ما السور التي كان يقرأها الرسول بعد الفاتحة؟

اشتغلت شفتين بدون أكل..وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بـ"قصر العيني"

اشتغلت شفتين بدون أكل.. وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بالقصر العيني

حقيقة وقف صرف المعاشات لهذه الفئات من المواطنين

أسعار الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

والد صغير سوبر ماركت المهندسين

احنا صعايدة وعايزين القصاص.. أول ظهور لأسرة صغير سوبر ماركت المهندسين| فيديو

شيكو بانزا

مدرب الزمالك يعلق على غضب بانزا بعد استبداله

أحمد عبدالعزيز

رفض مصافحته.. أحمد عبد العزيز: أقول للشاب أنت ابني وحقك عليا

كيم جونج أون وابنته

نيويورك تايمز تكشف تفاصيل عن وريثة الحكم في كوريا الشمالية

الاحتلال والاستيلاء على غزة

دول أوروبا الكبرى ترفض خطط نتنياهو لمحو الفلسطينيين

بوتين وترامب

الكرملين يكشف الهدف من قمة بوتين وترامب في ألاسكا

ياسمين الخطيب تفاجئ سوزي الأردنية بعرض غير متوقع.. تفاصيل

ياسمين الخطيب و سوزي الأردنية

بصمة في الدم تكشف الخطر الصامت.. الشاشات تهدد قلوب المراهقين

خطر يهدد قلوب الأطفال والمراهقين بسبب الهواتف الذكية

لوك كاجوال.. داليا مصطفى تخطف الأنظار بظهورها

داليا مصطفى

قوام رشيق.. شيماء سيف تثير الجدل بأحدث ظهور

شيماء سيف

اتهام مداهم بغسيل الاموال

65 مليون جنيه … حقيقة اتهام مداهم بغسيل الأموال

