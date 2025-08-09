تفوق أحمر .. تاريخ مواجهات الأهلي ومودرن سبورت قبل مباراة الليلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مع مودرن سبورت في إطار مباريات من الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز، تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء باستاد القاهرة.

اللقاء هو الثامن بين الفريقين في تاريخ المسابقة، منذ صعود مودرن سبورت للدوري الممتاز باسمه القديم "فيوتشر" موسم 2021-2022، كانت المباراة الأولى يوم 26 ديسمبر 2021 وانتهت بالتعادل 1-1، أحرز هدف الأهلي محمد شريف، وآخر مباراة في 2 فبراير الماضي وانتهت بفوز الأهلي 3-1 أحرز أهداف الأهلي إمام عاشور هدفين، وهدف لجراديشار.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في ثلاث مباريات، وتعادل الفريقان في ثلاث مباريات، وفاز مودرن سبورت في مباراة واحدة، أحرز لاعبو الأهلي اثني عشر هدفاً وتلقت شباكه ستة أهداف.

أكبر فوز للأهلي في لقاءات الفريقين 4- صفر، موسم 2021-2022. هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، إمام عاشور برصيد ثلاثة أهداف، يليه محمد مجدي أفشة برصيد هدفين.

