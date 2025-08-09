إغلاق كوبري الباجور العلوي بالمنوفية لبدء أعمال الصيانة.. صور

بدأت اليوم اعمال إغلاق كوبري الباجور في محافظة المنوفية اتجاه شبين الكوم أشمون ونزلة سرس الليان وذلك لمدة ثلاثة أشهر حتى الانتهاء من المرحلة الثانية لأعمال صيانة ورفع كفاءة كوبري الباجور العلوي.

تابع فتحى شلبى رئيس مركز ومدينة الباجور، غلق الكوبرى العلوى المتجه إلى شارع الجيش وذلك لعمل الصيانة اللازمة.

وبدأت الشركة المنفذة لصيانة الكوبرى بالعمل فور إغلاق الكوبرى وذلك للعمل بجدول زمنى محدد للانتهاء.

فيما وجه اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية بتضافر الجهود والمتابعة الميدانية المستمرة للانتهاء من الاعمال وفق المعايير الفنية والتوقيتات الزمنية المحددة.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الحملات المرورية في مناطق اعمال الصيانة والتحويلات والمحاور البديلة وإلزام السائقين بالسرعة المقررة وعدم السير عكس الاتجاه ، وضرورة متابعة خطوط السير والالتزام بالحمولة المقررة بما يساهم في زياده معدلات السلامة والامان.

أكد محافظ المنوفية أنه لن يتهاون في اتخاذ أي إجراءات من شأنها الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ، موجهاً الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الصادرة بهذا الشأن وتذليل العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم لحين الانتهاء من أعمال الصيانة ودخوله الخدمة أمام المواطنين وفق الخطط الزمنية المقررة.