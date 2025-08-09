دراسة دولية تسلط الضوء على التحول للطاقة الشمسية بمستشفى شفاء الأورمان بالاقصر

أعلنت الشبكة العالمية للمستشفيات الخضراء (GGHH) عن نشر دراسة حالة دولية جديدة توثق مشروع التحول للطاقة الشمسية، في مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالاقصر، بعنوان: "الارتقاء بالرعاية من خلال الطاقة النظيفة: مسار نحو الاستدامة البيئية والمالية".

تُسلّط الدراسة الضوء على مشروع تركيب وتشغيل نظام الطاقة الشمسية بالمستشفى على أربع مراحل منذ ديسمبر 2022 وحتى الآن، بإجمالي قدرة إنتاجية مركبة بلغت 910 ك.

وأسفر المشروع عن نتائج ملموسة، من أبرزها:

تقليل استهلاك الكهرباء بنسبة 30.29%، خفض انبعاثات الكربون بـ 265 طنًا، توفير ما يقارب 21,000 دولار خلال أربعة أشهر فقط (يناير – أبريل 2025)

وأكد الدكتور هاني حسين، المدير التنفيذي لمستشفيات شفاء الأورمان، أن المشروع يعكس التزام المستشفى بمسؤوليتها تجاه البيئة والمجتمع، وتحقيق رعاية صحية متكاملة بمعايير بيئية عالمية.

من جانبه أشار محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إلى أن المؤسسة تسعى دائمًا لتقديم نموذج متكامل يجمع بين الجودة والإنسانية والوعي البيئي في صعيد مصر.

من ناحية أخرى، يأتي هذا الإنجاز بعد سلسلة من النجاحات الدولية، أبرزها نشر دراسة مماثلة عام 2023، والاستشهاد بتجربة المستشفى في تقارير ومؤتمرات عالمية مثل Deloitte وCOP29 وWIPO، إلى جانب حصول المستشفى على جائزة القيادة المناخية – المستوى الذهبي لعامي 2023 و2024، واعتمادها كأول مستشفى خضراء في مصر من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عام 2022.