قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيف زاهر يكشف سر اختفاء الرقم 25 من الزمالك بعد رحيل زيزو
أرقام رسمية عن امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025
إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب طنطا يثير موجة غضب
ضحايا البطون الخاوية.. جيش الاحتلال يستهدف غزة بالمدفعية والزوارق الحربية
وقفة تضامنية أمام الأمم المتحدة لدعم موقف مصر الإنساني تجاه غزة | شاهد
جامعة القاهرة تكشف ملابسات وفاة طبيبة امتياز بمستشفيات قصر العيني
النفسية في السما.. خالد الغندور يكشف سبب احتفال جمهور الزمالك
النفط يسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو وسط توترات جيوسياسية وتجارية
مصر وتركيا تؤكدان رفضهما لقرار إعادة الاحتلال العسكري لقطاع غزة
الجيش السوداني: متمردو الدعم السريع أعدموا 12 شخصا داخل مستشفى النهود
وظائف شاغرة من وزارة الشباب في شركات و بنك saib لجميع المؤهلات والتخصصات
إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بساحة تايمز سكوير بنيويورك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

دراسة دولية تسلط الضوء على التحول للطاقة الشمسية بمستشفى شفاء الأورمان بالاقصر

مستشفى سرطان الاقصر
مستشفى سرطان الاقصر
شمس يونس

أعلنت الشبكة العالمية للمستشفيات الخضراء (GGHH) عن نشر دراسة حالة دولية جديدة توثق مشروع التحول للطاقة الشمسية، في مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالاقصر، بعنوان: "الارتقاء بالرعاية من خلال الطاقة النظيفة: مسار نحو الاستدامة البيئية والمالية".

تُسلّط الدراسة الضوء على مشروع تركيب وتشغيل نظام الطاقة الشمسية بالمستشفى على أربع مراحل منذ ديسمبر 2022 وحتى الآن، بإجمالي قدرة إنتاجية مركبة بلغت 910 ك.

وأسفر المشروع عن نتائج ملموسة، من أبرزها:

تقليل استهلاك الكهرباء بنسبة 30.29%، خفض انبعاثات الكربون بـ 265 طنًا، توفير ما يقارب 21,000 دولار خلال أربعة أشهر فقط (يناير – أبريل 2025)

وأكد الدكتور هاني حسين، المدير التنفيذي لمستشفيات شفاء الأورمان، أن المشروع يعكس التزام المستشفى بمسؤوليتها تجاه البيئة والمجتمع، وتحقيق رعاية صحية متكاملة بمعايير بيئية عالمية.

من جانبه أشار محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إلى أن المؤسسة تسعى دائمًا لتقديم نموذج متكامل يجمع بين الجودة والإنسانية والوعي البيئي في صعيد مصر.

من ناحية أخرى، يأتي هذا الإنجاز بعد سلسلة من النجاحات الدولية، أبرزها نشر دراسة مماثلة عام 2023، والاستشهاد بتجربة المستشفى في تقارير ومؤتمرات عالمية مثل Deloitte وCOP29 وWIPO، إلى جانب حصول المستشفى على جائزة القيادة المناخية – المستوى الذهبي لعامي 2023 و2024، واعتمادها كأول مستشفى خضراء في مصر من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عام 2022.

الاقصر ارومان الاقصر اخبار الاقصر سرطان الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سنة النبي في صلاة الفجر

سنة النبي في صلاة الفجر.. ما السور التي كان يقرأها الرسول بعد الفاتحة؟

وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بـ"قصر العيني"

وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بالقصر العيني

أسعار الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

والد صغير سوبر ماركت المهندسين

احنا صعايدة وعايزين القصاص.. أول ظهور لأسرة صغير سوبر ماركت المهندسين| فيديو

شيكو بانزا

مدرب الزمالك يعلق على غضب بانزا بعد استبداله

أحمد عبدالعزيز

رفض مصافحته.. أحمد عبد العزيز: أقول للشاب أنت ابني وحقك عليا

ترشيحاتنا

السعال الصباحي

كيفية التخلص من السعال الصباحي المزعج بخطوات بسيطة

جينيفر لوبيز

رد فعل مفاجئ من جينيفر لوبيز بعد منعها من دخول متجر شهير في تركيا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | شاشات الهواتف والتليفزيون خطر على صحة القلب.. علامة هامة تشير للإصابة بالسكتة الدماغية

بالصور

انقلاب سيارة زيت طعام على طريق الزنكلون بالزقازيق

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

ملابس صيفية .. رنا رئيس تثير الجدل بظهورها الأخير

رنا رئيس
رنا رئيس
رنا رئيس

ياسمين الخطيب تفاجئ سوزي الأردنية بعرض غير متوقع.. تفاصيل

ياسمين الخطيب و سوزي الأردنية
ياسمين الخطيب و سوزي الأردنية
ياسمين الخطيب و سوزي الأردنية

بصمة في الدم تكشف الخطر الصامت.. الشاشات تهدد قلوب المراهقين

خطر يهدد قلوب الأطفال والمراهقين بسبب الهواتف الذكية
خطر يهدد قلوب الأطفال والمراهقين بسبب الهواتف الذكية
خطر يهدد قلوب الأطفال والمراهقين بسبب الهواتف الذكية

فيديو

القبض على بوبا اللدغة

نشرت فيديوهات مخلة.. بوبا اللدغة في قبضة رجال الأمن | فيديوجراف

اتهام مداهم بغسيل الاموال

65 مليون جنيه … حقيقة اتهام مداهم بغسيل الأموال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

المزيد