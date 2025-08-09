زراعة المنوفية: توزيع 31 ألف طن أسمدة علي المزارعين خلال الموسم الصيفي

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود مديرية الزراعة واستصلاح الأراضى خلال أسبوع .

وقال المهندس ناصر محمد أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية أنه تم الانتهاء من توزيع 31 ألف و 197 طن و 350 كجم نترات ويوريا( ائتمان) بنطاق المحافظة خلال الموسم الصيفي ، مؤكداً علي توافر الأرصدة بالجمعيات الزراعية وجاري توزيع الأسمدة علي المزارعين وفقاً لضوابط و قواعد الصرف لضمان وصولها للمزارعين المستحقين .

وأشار وكيل وزارة الزراعة أنه تم تطهير مسافة طولية بلغت ما يقرب من 13 كم من المساقي الخصوصية تطهير ( تعاوني ـ تحسين ـ ذاتي ) بنطاق المحافظة خلال اسبوع لخدمة 811 فدان و جاري المتابعة المستمرة للتطهير و بصفة دورية و ذلك حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين ، كما تم عقد (9) ندوات بمختلف الوحدات الزراعية بالمحافظة في كافة المجالات الزراعية .

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه إستمراراً لتنفيذ تكليفات محافظ المنوفية بتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لإقامة مشروعات زراعية وإنتاجية متنوعة ، فقد تم إجراء 20 معاينة لمزارع دواجن وماشية تمهيدا للسير في إجراءات الترخيص ،والمرور الميداني على عدد 30 محل أعلاف و5 مصانع ،بالإضافة إلى المرور الميداني على ما يزيد عن 1333 فدان حدائق فاكهة و خضروات و محاصيل متنوعة لتقديم الدعم اللازم للمزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة لتحقيق أعلى معدلات للإنتاج وتحسين مستوى الدخل المزارعين .

من جانبه شدد محافظ المنوفية على ضرورة استمرار هذه الجهود لتنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية لضمان توفير بيئة زراعية مناسبة ، فضلا عن دعم صغار المزارعين والمربين من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات والأنشطة الزراعية والإنتاجية بهدف خلق فرص عمل للشباب وتحقيق عائد للأسر الريفية لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية الدولة 2030 تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .