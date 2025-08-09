الأهلي يواجه مودرن سبورت متسلحا بالصفقات الجديدة



تتجه انظار جماهير الكرة المصرية مساء اليوم، السبت، لمتابعة مباراة الأهلى مع مودرن سبورت باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري في سهرة كروية لن تنقصها الإثارة والمتعة.

ويخوض الأهلي المباراة متسلحًا بعدد من الصفقات انضمت خلال موسم الانتقالات الصيفية وهى التونسى محمد على بن رمضان واستعاد جهود نجمه السابق محمود حسن تريزيجيه، وكذلك المالى أليو يانج، وتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو ومحمد سيحا حارس مرمى المقاولون العرب، وضم أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا وتم شراء مصطفى العش من زد بشكل نهائى بعد انتهاء إعارته، وتعاقد مع محمد شكري من سيراميكا كليوباترا وياسين مرعى من فاركو ومحمد شريف فى صفقة انتقال حر.



بينما يسعى مجدى عبد العاطى المدير الفني لمودرن سبورت لمفاجأة الأهلى حامل اللقب وتدشين ضربة بداية قوية لفريقه الذى أبرم صفقات مميزة فى الميركاتو الصيفى بالتعاقد مع محمد أبوجبل، ومصطفى مخلوف، رشاد متولي، التونسي أحمد المزهود، عماد حمدي، محمود ممدوح، كمال السيد، جودوين شيكا، ومحمد يسري، مصطفى مطاوع، وأخيرًا آدم رجم.