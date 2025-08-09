«القاهرة الإخبارية»: طائرات مسيّرة إسرائيلية تحلق فوق الضاحية الجنوبية بلبنان

أكد أحمد سنجاب، مراسل «القاهرة الإخبارية» من بيروت، أنه لا توجد حتى الآن تهديدات مباشرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الضاحية الجنوبية للعاصمة، رغم تحليق الطيران المسيّر الإسرائيلي على ارتفاع منخفض في أجواء المنطقة.

وأوضح «سنجاب»، خلال رسالة على الهواء، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا التحليق بات مشهدًا مألوفًا، نتيجة تسيير جيش الاحتلال طائرات مسيّرة بشكل دوري فوق بيروت وقطاعات الجنوب الثلاث.

وأضاف أن وجود هذه الطائرات في الوقت الحالي لا يرتبط بعمليات استهداف جديدة معلنة، بل يأتي ضمن النشاط الجوي المعتاد، مشيرًا إلى أن الأيام الماضية شهدت مسيرات بالدراجات النارية في مناطق متفرقة من لبنان، بينها بيروت، شارك فيها عدد كبير من مناصري حزب الله.

وشدد على أن تحركات ليلية للحزب تضمنت محاولة لقطع طريق المطار الرئيسي، ما دفع الجيش اللبناني للتدخل، وإعادة فتح الطريق، وإلقاء القبض على عدد من المشاركين.

وأوضح أن قيادة الجيش أصدرت بيانًا حذّرت فيه من تعريض أمن البلاد للخطر ومن القيام بتحركات غير محسوبة النتائج، داعية جميع الأطراف إلى الحفاظ على السلم الأهلي والأمن القومي في ظل الظروف الراهنة.