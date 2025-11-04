محلل: كل من إسرائيل وحركة حماس قد يكون لديهما دوافع لعدم الانتقال للمرحلة التالية

حذّر المحلل السياسي الفلسطيني عبد المهدي مطاوع من التفاؤل المفرط بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً أن الحديث عن هذه الخطوة لا يزال "مبكراً للغاية"، في ظل مؤشرات تُرجّح تعثر تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق.



وأوضح مطاوع، خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع عبر قناة DMC، أن التحديات التي تواجه تطبيق الاتفاق ترتبط بحسابات داخلية معقدة لدى كل من إسرائيل وحركة حماس، مشيراً إلى أن كلا الطرفين يمتلك دوافع خاصة قد تدفعه إلى التريث أو التراجع في هذه المرحلة.



وأضاف أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق سيترتب عليه التزامات سياسية وأمنية كبيرة، قد لا يرغب أي من الجانبين في تحملها في الوقت الراهن، سواء بسبب الضغوط الداخلية في إسرائيل أو التوازنات السياسية داخل حركة حماس.



